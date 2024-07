Sdružení: V příštích letech mohou v ČR vzniknout desítky biometanových stanic

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V příštích letech mohou v Česku vzniknout vyšší desítky biometanových stanic. Na růst výroby biometanu budou mít hlavní vliv zejména současné zemědělské bioplynové stanice, kterých je nyní v ČR téměř 400. Uvedlo to české sdružení pro biomasu CZ Biom. Ve výrobě biometanu Česko zatím za evropským průměrem zaostává, nyní jsou jich v tuzemsku pouze jednotky."Největší potenciál pro výrobu biometanu čeká v přeměně stávajících zemědělských bioplynových stanic a bioplynových stanic v čistírnách odpadních vod. Současné kogenerační jednotky si tyto bioplynové stanice ponechají k produkci elektřiny a tepla pro vlastní provoz, případně k poskytování flexibility operátorovi trhu s elektřinou, ale většinu své produkce bioplynu využijí k produkci biometanu," řekl Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky.

Velký potenciál zemědělských bioplynových stanic pro výrobu biometanu vychází kromě toho, že je jich v ČR nejvíce, také z toho, že tři čtvrtiny všech dostupných surovin, ze kterých je biometan možné vyrábět, tvoří právě zemědělské odpady. Na zbylou čtvrtinu pak připadají kaly z čistíren odpadních vod a také odpady z domácností.

"Zemědělství je největším zdrojem emisí a odpadních materiálů, ze kterých se může bioplyn vyrábět. Jsou to především statková hnojiva či posklizňové zbytky. Když bychom tyto materiály nechali ležet volně v přírodě, budou významným zdrojem emisí skleníkových plynů. Takto je možné je zachytit v bioplynové stanici a využít pro výrobu biometanu,“ řekl Martin Schwarz ze sdružení CZ Biom.

Hlavním limitem většího rozvoje biometanu je nyní podle expertů dosud nedostatečná provozní podpora. Sdružení upozornilo na to, že Evropská komise loni sice schválila státní podporu biometanu za zhruba 60 miliard korun, zapojit se do programu však bude možné jen do konce příštího roku. "Existuje poměrně značné riziko, že se biometanové projekty v tak krátkém časovém horizontu nestihnou připravit a peníze z programu se nevyčerpají,“ uvedl jednatel společnosti MJEnergie Pavel Urubek. Dalším problémem může být vzdálenost některých stanic od plynárenské sítě.

Komplikace však podle sdružení čekají i řadu fungujících bioplynových stanic, kterým bude končit provozní podpora. Do konce roku 2027 se to bude podle dat firmy EGÚ Brno týkat 171 stanic. Pro získání další provozní podpory budou muset výrazně modernizovat svůj provoz nebo přejít na výrobu biometanu.

Podle Evropské bioplynové asociace stoupla kapacita produkce biometanu v EU o 37 procent, a to na 6,4 miliardy metrů krychlových ročně. V zemích EU je nyní více než 1500 zařízení, nejvíce ve Francii a Itálii. V Česku nyní fungují jednotky biometanových stanic, tzatím poslední nově zprovozněné zahájily provoz na jižní Moravě - v Rakvicích na Břeclavsku a ve Vyškově. Zatímco druhá zmíněná používá pro výrobu biometanu všechny druhy biologicky rozložitelného odpadu, první vyrábí zelený plyn ze zemědělského odpadu.

