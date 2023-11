MZe chce v příštím roce získat víc peněz na pozemkové úpravy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Pozemkové úpravy souvisí s prioritami ministerstva, jako je zadržení vody v krajině a opatření reagující na změnu klimatu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstvo zemědělství bude v příštím roce usilovat o navýšení částky určené na pozemkové úpravy a hledat volné peníze ve vlastním rozpočtu. Podle ministra Marka Výborného (KDU-ČSL) souvisí pozemkové úpravy s prioritami ministerstva, jako je zadržení vody v krajině a opatření reagující na změnu klimatu. Letos se navýšil rozpočet o 200 milionů Kč a je na něj k disposici 2,35 miliardy. Příští rok by to mělo být 1,7 miliardy Kč.

Ministerstvo uvedlo, že na pozemkové úpravy, tedy projekty a realizace krajinotvorných opatření, se od 1991 dalo 34,5 miliardy korun. V rozpočtu na příští rok je na pozemkové úpravy vyčleněno 600 milionů Kč ze státního rozpočtu a 1,1 miliardy Kč je ze zdrojů Evropské unie.

Podle Výborného by se měly pozemkové úpravy více dostat do povědomí veřejnosti. Poukázal na to, že Státní pozemkový úřad pořádá například akce, jako je Žít krajinou. "Myslím si, že veřejnosti nepříliš dostatečně ukazujeme, jakým způsobem k ochraně krajiny přistupujeme. Že nám jde o to chránit půdu, vodu a další složky životního prostředí ve venkovské krajině. Pozemkové úpravy mají skvělou přidanou hodnotu pro krajinu a její pozitivní proměnu nejen na venkově," dodal.

Akce Žít krajinou oceňuje nejlepší navržené a vybudované prvky plánů společných zařízení v krajině. Letos například v kategorii zaměřené na tvorbu a ochranu krajiny zvítězil projekt revitalizace Černého potoka v katastrálním území Klenčí pod Čerchovem v Plzeňském kraji.

reklama