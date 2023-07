MŽP chce zpřístupnit Modrý sloup a Luzenské údolí, je to Hladíkova priorita

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | NP Šumava Stezka z Březníku u Modravy přes Luzenské údolí na Modrý sloup

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Prioritou pro Národní park (NP) Šumava i pro tamní podnikatele je zpřístupnit turistům Luzenské údolí a Modrý sloup. Novinářům to dnes řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Na Modrý sloup lidé zatím nemohou. Cesta Luzenským údolím na hraniční přechod s Německem Modrý sloup je zavřena téměř 80 let. Otevřená by mohla být podobně jako na německé straně, tedy od poloviny července do poloviny listopadu. Ředitel NP Šumava Pavel Hubený ČTK řekl, že údolí a Modrý sloup by mohly být přístupné za několik let. Populace tetřeva hlušce se Šumavě zvyšuje, řekl ředitel.

"Mám velkou radost, že jsme se jednoznačně shodli, že zásadní prioritou jak pro správu Národního parku, tak pro místní obyvatele a podnikatele je zpřístupnění Luzenského údolí a Modrého sloupu. Snaha o zpřístupnění je tu dlouhou dobu, pro mě jako pro ministra je to prioritní záležitost, abychom dokázali učinit kompenzační opatření ke zpřístupnění této úžasné části šumavské divočiny, propojit českou a německou stranu. Je to přeci jenom 30 kilometrů hranice," řekl Hladík.

Jako možná označil dvě řešení. Správa NP Šumava podala k ministerské komisi rozklad k rozhodnutí MŽP, jež loni jako odvolací orgán zastavilo řízení o možném zpřístupnění šumavského Modrého sloupu. Šumavský park loni navrhoval otevření stezky, pokud se rozšíří klidové území rezervace. Druhou podmínkou bylo, že v NP Šumava a NP Bavorský les bude minimálně 735 tetřevů. Při posledním sčítání z let 2016 až 2018 jich bylo 605. MŽP však s návrhem nesouhlasilo. Když by park s rozkladem uspěl, mohlo by se území zpřístupnit.

"Druhá cesta je definování kompenzačních opatření, která by umožnila zpřístupnit údolí veřejnosti. Ve stejném režimu jako v Německu, od 15. července do půlky listopadu. V době, kdy tetřev už svá mláďata dostatečně naučí samostatnosti," řekl ministr. Jako kompenzační opatření by se mohlo rozšířit území, kde může tetřev přirozeně žít, aby se tak eliminoval negativní vliv turistů, kteří tetřeva ruší. Hladík na dotaz ČTK řekl, že by se mohlo buď rozšířit klidové území tetřeva, nebo zlepšit pro tetřeva podmínky v již existujících klidových místech.

Hubený ČTK řekl, že v postoji ke zpřístupnění Modrého sloupu je s ministrem naprosto v souladu. "Je to v regionu výrazná priorita. My o to usilujeme velice dlouho. Takový problém se v Čechách ještě právnicky nikdy neřešil, takže budeme první. Když nevyjde tento postup (rozklad), víme, jak budeme postupovat dál," řekl Hubený. Jak doplnil, těžko se odhaduje, kdy by se mohlo údolí turistům otevřít. Park se o to snaží dlouho, dodal. "Ale právě ta zdlouhavost už asi všechny unavuje, dokonce se i zvyšuje populace tetřeva hlušce, těžiště jeho biotopů leží jinde. Kompenzační opatření, která navrhneme, budou opravdu funkční," řekl ředitel.

Cesta Luzenským údolím na hraniční přechod s Německem Modrý sloup je zavřena téměř 80 let. V minulosti byla v nepřístupném pohraničním pásmu, v posledních letech na trasu nesměli lidé hlavně kvůli možnému ohrožení populace tetřeva hlušce. MŽP před čtyřmi lety vydalo nesouhlasné stanovisko ohledně toho, jaký dopad na životní prostředí (EIA) by mělo otevření stezky.

reklama