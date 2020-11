MŽP: ČR spustilo fond s cílem přechodu na čisté ekologické zdroje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | chuttersnap / Unsplash Předregistrační výzvy jsou podle MŽP otevřeny širokému spektru žadatelů, se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky.

Česko spustilo Modernizační fond, jehož cílem je přechod české energetiky na čisté ekologické zdroje. Žadatelé se mohou hlásit do takzvaných předregistračních výzev pro financování svých projektů. Jde například o výrobu a distribuci tepelné energie z obnovitelných zdrojů nebo výstavbu solárních elektráren. První ostré výzvy by měly být vypsány v prvním čtvrtletí 2021, informovalo ministerstvo životního prostředí (MŽP). Podle jeho odhadu bude ve fondu do roku 2030 k dispozici asi 150 miliard korun z prodeje emisních povolenek.

"V zavádění Modernizačního fondu jsme, co se týče připravenosti pro žadatele, v porovnání s ostatními státy nejdále a patříme mezi premianty. Obecný programový dokument fondu je v tuto chvíli již v meziresortním připomínkovém řízení a naší ambicí je, aby ho vláda schválila do konce tohoto roku. První ostré výzvy bychom chtěli vyhlásit v prvním čtvrtletí příštího roku," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Projekty podle něj budou financovány z devíti samostatných programů. Aktuálně vyhlašované předregistrační výzvy se týkají prvních třech programů zaměřených na modernizace soustav zásobování tepelnou energií, nové obnovitelné zdroje v energetice a zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu.

Předregistrační výzvy jsou podle MŽP otevřeny širokému spektru žadatelů, se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky. Projektové náměty nejsou omezeny žádným finančním limitem. Ministerstvo bude sledovat například snížení emisí skleníkových plynů, snížení spotřeby primární energie nebo množství vyrobené energie z obnovitelných zdrojů. Všechny projektové záměry mohou zájemci podávat ode dneška do 1. února 2021.

Minulý týden kritizoval fond Svaz moderní energetiky. Uvedl, že peníze z fondu zřejmě nebude možné použít na stavbu solárních elektráren na brownfieldech a v průmyslově znečištěných lokalitách. Podle MŽP toto tvrzení není pravdivé a fond s tím počítá.

