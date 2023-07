MŽP nechá posoudit stav Roklanské chaty na Šumavě, letos ji bourat nebude

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Roklanská chata na Šumavě se letos určitě bourat nebude, řekl včera novinářům ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nechá posoudit stav chaty třemi odborníky. Prověří i historii chaty a její vznik. Možné je i to, že by chata byla na jiném místě, uvedl Hladík. Správa Národního parku (NP) Šumava chtěla chatu zbourat, má i demoliční výměr. Hladík také řekl, že jednoznačně podporuje ředitele NP Šumava Pavla Hubeného. Spekulace, že ho odvolá, označil ministr za lživé. Hubený uvedl, že s postojem MŽP souhlasí. Posudky o stavu chaty, jež má Správa NP Šumava, jsou dva roky staré. Chatu správci parku ještě víc zabezpečí, aby se tam nikomu nemohlo nic stát, řekl ředitel."Nepočítáme, že by se letos přistoupilo k demolici. Shodli jsme se, že necháme posoudit pomocí tří odborníků aktuální technický stav, který chata má. Vizuálně vypadá nedobře, nicméně nechť odborníci, kteří rozumí dřevostavbám, toto posoudí. Požádáme také akademické pracoviště o prověření historie chaty. Víme, že Roklanská hájenka byla výrazně starší než chata. Chata vznikla ve 40. letech 20. století, dodnes není jasné, proč vznikla, jak to s historií chaty je," řekl ministr. Po posudcích MŽP vyhodnotí, jak k možné demolici přistoupí.

"Chata je v oblasti klidových území, která jsou dnes nepřístupná, tak jsme se také bavili, zda se třeba nezabývat tématem přenesení chaty do jiné oblasti. Mohla by (chata) sloužit jako zázemí rozšíření možnosti turismu na Šumavě," řekl Hladík.

Národní park, jemuž chata od roku 1993 patří, usiluje o její zbourání a má od stavebního úřadu v Kašperských Horách na budovu demoliční výměr. Proti demolici chaty jsou ale turisté i někteří politici. Správci parku byli připravení vypsat výběrové řízení, aby co nejdříve sehnali firmu, která chatu rozebere a materiál odveze. Kvůli ochraně přírody, především tetřeva hlušce, to lze provést pouze od 1. srpna do konce října.

Proti zbourání chaty se postavil například Klub českých turistů (KČT). Vznikla i petice, která má přes 5300 podpisů. "O tom, že je demoliční výměr, nic nevím. Musíme se poradit, co bude dál. Určitě se zbouráním nesouhlasíme. Myslíme si, že to byla chata, která byla postavena před lety a měla by se zachovat i pro další generaci a jednou by se mohla zase třeba používat," řekl ČTK v polovině července místopředseda KČT Ladislav Macka.

Neoficiální informace ze začátku tohoto týdne, že by mohl ředitele parku Hladík kvůli demolici chaty odvolat, označil ministr za lživé. "Ředitele jednoznačně podporuju, kroky, které dělá, jsou správné. Je to kompetentní osoba," řekl Hladík.

Vedení NP Šumava s postojem MŽP k chatě souhlasí. Hubený se nad tímto tématem schází s Hladíkem od dubna. Vnímá i společenský nesouhlas s demolicí. Uvedl, že o demoliční výměr žádal NP Šumava před rokem. "Byly obstrukce, odvolání, demoliční výměr připutoval teď. Pro mě se nic nezmění, udělám opatření, abych objekt víc zabezpečil, aby tam pokud možno nikdo nevlezl, protože je (objekt) opravdu rizikový. Jsme v území, kam by téměř nikdo neměl ani přijít, nemělo by to téměř nikoho ohrozit," řekl Hubený.

