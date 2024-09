MŽP: Někteří výrobci elektroniky nesplnili kvóty pro sběr odpadu

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | Elektrowin Vysloužilé elektrospotřebiče, především pračky, čekající na recyklaci.

Část dodavatelů elektroniky a elektrických spotřebičů na český trh nesplnila v letech 2021 a 2022 kvóty pro zpětný sběr elektroodpadu. Hrozí jim za to postih na základě zákona o odpadech.Minimální kvótu 65 procent zpětně odebraného elektroodpadu vzhledem k průměrnému objemu nových výrobků uvedených na trh v předchozích třech letech nesplnil největší tuzemský kolektivní systém Elektrowin, který sběr zajišťuje pro firmy, jako je Electrolux, Candy Hoover, Philips, Gorenje nebo Bosch, Siemens (BSH). Vyplývá to z vyjádření ministerstva životního prostředí (MŽP). Elektrovin s tím nesouhlasí a tvrdí, že se na něj zákonná povinnost vztahovala až od roku 2023.

Každému výrobci elektrozařízení byla podle mluvčí ministerstva Veroniky Krejčí uložena povinnost dosáhnout od roku 2021 úroveň zpětného odběru ve výši 65 procent. "Pokud zástupci KS Elektrowin uvádějí, že povinnost splnit zákonné cíle (a cíle EU) pro sběr elektroodpadu vznikla kolektivním systémům (dle nového zákona) až od roku 2023, de facto tím říkají, že vystavili své klienty i akcionáře postihu za neplnění cílů po dobu předchozích dvou let," řekla ČTK.

Elektrowin se odvolává na přechodná ustanovení při přechodu ze starého na nový zákon o odpadech. "Povinnost dodržovat minimální úrovně sběru odpadních elektrozařízení nebyla pro společnost Elektrowin v letech 2021 a 2022 závazná, jelikož platilo přechodné období podle zákona o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon nám ukládá plnění kvót až od roku 2023, kdy jsme obdrželi příslušné oprávnění. Z toho důvodu není možné tvrdit, že bychom v letech 2021 a 2022 jakoukoli povinnost porušili," uvedl ředitel Elektrowinu Roman Tvrzník.

Podle ministerstva ale zákon stanovil, že do 31. prosince 2022 nebo do vydání nového rozhodnutí o oprávnění k provozování kolektivního systému platí pro provozovatele povinnosti a omezení stanovené předchozím zákonem o odpadech. Bylo sice stanoveno, že to neplatí pro nakládání s výrobky s ukončenou životností, včetně elektroodpadů, ale netýká se to tak důležitého unijního cíle, jako je určená úroveň sběru, která je daná směrnicí EU z roku 2019, podotkla Krejčí.

"Je zásadní, že splnění cílů minimální úrovně sběru odpadních elektrozařízení je v zájmu klientů i společníků (akcionářů) každého provozovatele kolektivního systému, protože pokud provozovatel kolektivního systému splnění cílů nezajistí, můžou být kromě provozovatele kolektivního systému postihnuti za přestupek i samotní výrobci, tedy klienti i společníci (akcionáři) provozovatele kolektivního systému," uzavřela Krejčí.

Kvůli neplnění kvóty z evropské směrnice za rok 2021 zahájila s Českem zastoupeným MŽP řízení Evropská komise v rámci tzv. infringementu. Ten může vyústit až v sankce pro ČR. V Česku je pět kolektivních systémů pro sběr elektro odpadu. Kvótu 65 procent na roky 2021 a 2022 z nich neplnil jen Elektrowin. Ten uvádí, že kvótu splnil až za rok 2023. Podle MŽP se data za předchozí rok teprve vyhodnocují.

