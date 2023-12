MŽP plánuje zavést povinný sběr textilu, poplatky zaplatí výrobci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V Česku se podle ředitele sekce ochrany životního prostředí MŽP Davida Surého každý rok zvyšuje produkce textilního odpadu. Ročně se podle expertních rozborů MŽP v tuzemsku vyhodí okolo 180 000 tun textilu. Momentálně se ročně vytřídí okolo 39 000 tun oblečení. Naopak kontaminovaný nerecyklovatelný odpad vyhozený do černých smíšených popelnic činí 75 000 tun.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) plánuje od roku 2025 zavést povinný sběr textilního odpadu. Na náklady spojené se sběrem a svozem budou obcím přispívat výrobci. Povinnost textilní recyklace by měla být součástí projednávaného uplatnění evropské směrnice o nakládání s odpadem. Do zákona bude vložena po jejím schválení.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) je prioritou opětovné využívání odloženého textilu, a pokud materiál doslouží svému účelu, je třeba ho efektivně recyklovat. "V současnosti není separace textilu povinná, v černé popelnici se smísí s ostatním odpadem, a tak se možnost recyklace výrazně snižuje. Až bude mít každá obec vlastní sběrné místo, bude pro občany jednodušší textil separovat,” řekl Hladík.

Doposud jsou kontejnery na textil zhruba na 10 000 místech po celém Česku. Zákon o odpadech, který byl schválen v roce 2020, udává povinnost obcím zřídit sběrné místo, nikoliv ale recyklovat. Hladík také dodal, že minulá vláda, která obcím dala povinnost sběrná místa zřídit, nijak finančně nekompenzovala jejich vznik. Materiál se v budoucnu nebude recyklovat pouze přes kontejnery, ale i přes různá sběrná místa, a to například na obecných radnicích či na prodejných místech, obdobně jako je tomu například u sběru elektroodpadu a baterií.

Část poplatků spojených s výdaji na recyklaci materiálů, jako jsou sklo či plast, momentálně v České republice platí prodejce a nebo výrobce, který produkty dává na trh. Někdy se poplatek rozdělí mezi oba subjekty. Stejný princip by se nově mohl týkat také textilního oblečení. Účastnící tiskové konference se shodli, že ve finále se tento poplatek pravděpodobně zobrazí v cenách produktu, a zaplatit by jí tak mohl samotný zákazník. Konkrétní suma se ale zatím nedá vypočítat.

V Česku se podle ředitele sekce ochrany životního prostředí MŽP Davida Surého každý rok zvyšuje produkce textilního odpadu. Ročně se podle expertních rozborů MŽP v tuzemsku vyhodí okolo 180 000 tun textilu. Z toho tři až čtyři procenta končí v popelnicích na smíšený odpad. Momentálně se ročně vytřídí okolo 39 000 tun oblečení. Naopak kontaminovaný nerecyklovatelný odpad vyhozený do černých smíšených popelnic činí 75 000 tun.

Plánovaná povinná recyklace by měla být součástí momentálně projednávaného zákona týkajícího se recyklace PET lahví a plechovek, který by měl začít platit v roce 2025. Celkem by mělo vzniknout zhruba 11 000 sběrných míst, lidé by mohli PET lahve a plechovky vracet kromě obchodů i na čerpacích stanicích a prostřednictvím internetových obchodů. Na tyto obaly navrhuje ministerstvo zálohu čtyři koruny, tedy o korunu více než na skleněné lahve. Novela upravuje také odpad, jehož recyklace a svoz se dosud nezpoplatňoval, jako jsou například reklamní letáky.

