MŽP podruhé prodloužilo kladný posudek pro přestavbu tratě Brno - Přerov

Ministerstvo životního prostředí podruhé prodloužilo platnost kladného posudku o dopadech na životní prostředí (EIA) pro přestavbu železniční tratě Brno - Přerov v úseku Blažovice - Nezamyslice. Příprava Správy železnic se totiž táhne roky a zahájení stavby se předpokládá v této části nejdříve v roce 2026. Původní stanovisko platné pět let bylo z roku 2010, nyní je platnost prodloužená do července 2025, vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA.

Díky přestavbě tratě mají vlaky mezi Brnem a Přerovem jezdit dvousetkilometrovou rychlostí po dvou kolejích místo jedné. Spojení by se tak mělo výrazně zrychlit a díky výrazně vyšší kapacitě bude možné po několika desetiletích vrátit na trať příměstskou dopravu mezi Brnem a Vyškovem.

Správa železnic musela dokumentaci doplnit, protože proti roku 2009 se změnily parametry tratě a částečně i její trasa. Už loni přitom měli železničáři připravenou dokumentaci pro územní rozhodnutí, takže nyní s prodloužením platnosti posudku mohou žádat o územní rozhodnutí. Pokud by se podařilo začít skutečně za tři roky stavět, hotovo by mělo být v roce 2031 či o rok později. O něco dříve by měla být hotová modernizace úseku mezi Přerovem a Nezamyslicemi. Jako poslední by měl být dokončený úsek mezi Brnem a Nezamyslicemi. Vzdálená je zatím přestavba brněnského železničního uzlu, která by měla teoreticky začít v roce 2028.

Studie proveditelnosti, na jejímž základě se přestavba trati na dvoukolejnou s rychlostí 200 kilometrů za hodinu připravuje, vznikla v roce 2015. Její přípravu nezdržují různé spolky jako v případě řady jiných dopravních staveb.

