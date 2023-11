MŽP za rok vypsalo dotace na transformaci uhelných regionů za 30,2 miliardy korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V příštím roce se v rámci dalších výzev chce ministerstvo podle Hladíka zaměřit například na rozvoj vodíkové infrastruktury, brownfieldových území, posílení sociální stability nebo podporu zaměstnanosti.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dosud za zhruba rok fungování programu na podporu transformace uhelných regionů vyhlásilo dotační výzvy v hodnotě více než 30 miliard korun, což jsou více než dvě třetiny celkem vyčleněných peněz z evropských fondů. Do konce roku by resort měl rozhodnout o poskytnutí dotací za deset miliard korun, řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Evropské dotace z dotačního programu míří do Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje, které se potýkají s přeměnou regionální ekonomiky, která byla dlouhodobě spojená s těžbou uhlí.

Celkem je pro Česko v operačním programu Spravedlivé transformace zhruba 41 miliard korun. Ministerstvo dosud vyhlásilo výzvy za 30,2 miliardy korun, přičemž regiony zatím zažádaly o více než 20 miliard korun.

Ministerstvo v současnosti eviduje 32 strategických projektů. Nejvíce podaných žádostí je zatím z Moravskoslezského kraje, kde rozhodnutí o poskytnutí dotace už dostal například ostravský projekt tzv. Černé kostky, který by se měl stát centrem vědy a digitalizace v kraji a také novým sídlem vědecké knihovny. Některé dříve zamýšlené projekty naopak odstoupily. Jde například o záměr výstavby továrny na výrobu baterií do elektrovozidel na místě hnědouhelné elektrárny Prunéřov na Chomutovsku.

V příštím roce se v rámci dalších výzev chce ministerstvo podle Hladíka zaměřit například na rozvoj vodíkové infrastruktury, brownfieldových území, posílení sociální stability nebo podporu zaměstnanosti.

Dotační program Spravedlivá transformace má přinést uhelným krajům zejména nové pracovní příležitosti, podpořit malé a střední podniky, investice do výzkumu a vývoje, vzdělávání dětí i dospělých a obnovu území zasaženého těžbou černého i hnědého uhlí.

reklama