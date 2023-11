Na budově brněnského magistrátu má vzniknout první městský holubník

Foto | sanjiv nayak / Unsplash Jednou z výhod umístění holubů do holubníků je i to, že lze regulovat jejich populaci

Na střeše budovy brněnského magistrátu v Kounicově ulici by měl v příštích měsících vzniknout první městský holubník. Radní schválili zařazení tohoto projektu do závazného plánu investic. Cílem je ustálení populace holubů a snížení nepořádku. Celkově se počítá s náklady okolo 200 000 korun, záměr ještě musí schválit zastupitelé, informoval mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Holubník by měl být v místě, kde dříve bývala expanzní nádrž. "Nebudeme muset složitě stavět novou konstrukci, ale využijeme již existující prázdnou místnost. V ní najde domov 32 párů holubů, kteří zde budou trávit většinu svého času," uvedl náměstek primátorky Jaroslav Suchý (KDU-ČSL), který má v gesci životní prostředí.

Pokud se holubům vytvoří komfortní prostor pod střechou, kde mohou hnízdit, dostávají pravidelně potravu a je v něm udržována čistota, nemají důvod hnízdit na nevhodných místech, kde to obtěžuje obyvatele města. Jednou z výhod umístění holubů do holubníků je i to, že lze regulovat jejich populaci. Hnízdícím párům je odebrána část vajec a nahrazena umělými vajíčky. Na vestavbě v Kounicově by dělníci mohli začít pracovat do konce letošního roku, hotovo by mohlo být na přelomu února a března příštího roku. Po roce město projekt vyhodnotí.

S nápadem oslovila zástupce města Michaela Klimšová, která je propagátorkou městských holubníků. Další inspiraci poté pracovníci odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství našli například v Bílovci na Novojičínsku, kde je holubník umístěný na půdě gymnázia.

