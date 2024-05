Na jižní Moravě loni přes růst obyvatel klesla spotřeba pitné vody

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na jižní Moravě loni přes růst počtu obyvatel klesla spotřeba pitné vody dodávané z vodárenských soustav. Správci vodovodů loni fakturovali domácnostem 38,1 milionu metrů krychlových vody, o rok dříve to bylo 38,6 milionu metrů krychlových. Celkové množství fakturované vody, tedy včetně průmyslu, také pokleslo z 55,5 na 54,9 milionu metrů krychlových vody. Průměrná spotřeba v domácnostech tak klesla z 92,1 na 89,5 litru na osobu za den, vyplývá z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. I tak je to třetí nejvyšší průměr po Praze a Ústeckém kraji.Celkové množství upravené vody činilo 63 milionů metrů krychlových. Rozdíl mezi vyrobenou a fakturovanou vodu připadá na ztráty v síti, jejíž množství se o devět procent meziročně zvýšilo. Podíl podzemní vody na celkovém množství činil loni více než 85 procent, což je čtvrtá nejvyšší hodnota ve srovnání krajů. Brněnská aglomerace, která představuje necelou polovinu obyvatel kraje, získává vodu jak povrchovou, tak podzemní. Zásobuje ji Vírská nádrž a voda z březovského prameniště, která do brněnské aglomerace teče dvěma vodovody.

S ohledem na nepříznivé předpovědi dopadů změn klimatu samosprávy ve spolupráci se státem a kraji usilují o propojování vodárenských soustav a zajištění dostatečného množství pitné vody i pro případy sucha.

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou z vodovodů se loni zvýšil z 1 147 941 obyvatel na 1 165 821, což je přes 95 procent obyvatel kraje. Délka vodovodní sítě se zvýšila o 36 kilometrů na 8154 kilometrů. Na kanalizaci je napojeno přes 91 procent obyvatel kraje a jejich počet se zvýšil zhruba o 24 000 na 1 115 415. Kanalizační síť se meziročně prodloužila o 61 kilometrů na 6002 kilometrů.

Průměrná cena vodného a stočného se loni dostala přes 100 korun za metr krychlový včetně DPH.

