Na kraji Poděbrad vznikne osm hektarů přírodního areálu, dá domov třeba motýlům

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | u278 / Flickr

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V okrajové části Poděbrad ve Velkém Zboží u závodu Poděbradky letos vznikne osmihektarový přírodní areál s květnou loukou, tůněmi, sadem a lesem. Na městských pozemcích ho vybudují ochránci přírody z poděbradské záchranné stanice Huslík. Zhruba půl milionu korun by měla na zlepšení biodiverzity v neudržované části města přispět společnost Mattoni, která zdejší výrobní závod minerální vody vlastní. Poděbradští zastupitelé schválili pro tuto oblast na posledním jednání změnu v územním plánu. ČTK to sdělil starosta města Jaroslav Červinka (STAN).

"Jde o lokalitu, která ležela 30 let ladem, naposledy se tam plánovalo autokino, ale to nedopadlo," řekl Červinka. Další výstavbu zde město neplánuje a část pozemků už dalo k dispozici místnímu kynologickému klubu, který se sem přestěhoval na začátku letošního roku. Ze zbývající části ochranáři odstraní nálety a vysadí přes čtyři hektary nového lesa. Další prvky areálu by měly pomoci vrátit na území více druhů rostlin a živočichů.

Podle Marty Bryndové ze záchranné stanice Huslík bude zřejmě na podzim vyseta květná louka s různými druhy rostlin a nektarodárných druhů keřů, které mají lákat zejména motýly. "Louka se bude sekat takzvanou mozaikovou sečí, kdy část plochy vždy zůstane nepokosena, aby umožnila obživu i úkryt hmyzu," uvedla. V plánu je vysazení několika stromů starých ovocných odrůd a keřů. Dvě malé vodní tůně budou domovem pro obojživelníky. Ochránci přírody vyvěsí i budky pro zpěvné ptáky, sovy a poštolky.

Vznik podobného území podpořila společnost Mattoni také v Byňově nedaleko Nových Hradů na Českobudějovicku. "Vytipovali jsme tři taková místa, kde se snažíme rozvíjet biodiverzitu, a jedno z nich je právě u závodu v Poděbradech. Naše pozemky zde ale nebyly vhodné, zaujala nás proto nedaleká louka, která patří městu. Je uzavřená ze všech stran a do budoucna by to mohla být jakási oáza klidu třeba i pro veřejnost," řekla ČTK za Mattoni Klára Hálová.

reklama