Na požářiště v Českém Švýcarsku se na prohlídky vypraví školy

Žáci a studenti základních a středních škol se vypraví na prohlídky do národního parku České Švýcarsko. Komentované vstupy se budou týkat obnovy rezervace po loňském ničivém požáru. O prohlídky, které se uskuteční koncem školního roku, je velký zájem. ČTK to řekl ředitel správy parku Petr Kříž. Už teď mohou výletníci sledovat, jak se krajina postupně obnovuje. Některá místa zcela zarostla zářivě zeleným mechem, jinde raší kapradí.

Správa parku se vzdělávání dětí a mládeže věnuje dlouhodobě. Konkrétně o prohlídky spáleniště byl podle ředitele velký zájem. "My to chceme zaměřit s ohledem na požár na téma obnovy přírody po požáru v národním parku. Bude to samozřejmě s edukativním vstupem a ti žáci půjdou i do terénu," přiblížil plány Kříž. "Chceme k tomu využít takzvanou Mlýnskou trasu, což je námi připravovaná alternativní trasa pro pohyb návštěvníků mezi Mezní Loukou, Třemi prameny a Pravčickou bránou," doplnil ředitel s tím, že na trase se děti dozví informace k obnově a rozvoji ekosystému po požáru. Na prohlídky se hlásí nejen školy z okolí rezervace, ale také ze vzdálenějších měst.

Na Mlýnské cestě řada stromů lehla popelem, některé se kvůli narušenému kořenovému systému po čase vyvrátily a další odstraňují těžaři. Vznikají tak průhledy, které nabízí pohledy do okolí. K detailnějšímu průzkumu Pravčické brány, Křídelní i Stříbrné stěny či Malého Pravčického kuželu poslouží dalekohled, jenž bude umístěn na připravovanou vyhlídkovou plošinu mezi Meznou a Třemi prameny. Mlýnská cesta bude podle ředitele doplněna ještě o drobnou infrastrukturu, třeba o posezení.

Místa, kde před osmi měsíci zuřil nejrozsáhlejší požár v České republice, s příchodem jara pomalu ožívají. Cesty, které neúnavně křižovala hasičská auta, jsou na okrajích rozryté od divokých prasat. V černém popelu mezi ohořelými kmeny vyrůstají trsy různých travin, mechů i hub. Cestu do lesa si po požáru našla vysoká zvěř, hmyz i obojživelníci. Kvůli ropuchám, skokanům a čolkům vybudovali strážci záchytné plůtky. Stovky jedinců, kteří putují po spáleništi k malým rybníkům nedaleko Mezní Louky, poté přenášejí přes silnici.

