Na Příbramsku vznikla další petice proti těžbě uranových hald

Na Příbramsku vznikla další petice proti těžbě kameniva z hald v bývalém uranovém revíru. Její iniciátoři mají obavy z nepříznivého vlivu na životní prostředí a zdraví lidí. Doporučují zanechat odvaly ve stavu, v jakém jsou nyní. O likvidaci hald se jedná už delší dobu, státní podnik Diamo obcím navrhl několik variant řešení.

"Haldy se staly typickým krajinným prvkem v hornické oblasti, kterou Příbramsko historicky bylo. Místo pro svůj růst zde našlo také několik ohrožených druhů rostlin," sdělil dnes ČTK jeden z autorů petice, starosta Petrovic a krajský zastupitel za STAN Petr Štěpánek. Za peticí, kterou zatím na internetu podpořilo kolem 60 lidí, stojí kromě Štěpánka také starosta obce Háje David Lukšan (nez.) a geolog Petr Kareš.

Na ministerstvu životního prostředí nyní pokračuje zjišťovací řízení k posouzení vlivu na životní prostředí pro odvaly šachet číslo 11, 15 a 19. Štěpánek poukázal na to, že se proti rozebírání hald postavili jak lidé, tak jednotlivé obce. "Rozebírání hald pro využití na kámen bude trvat desítky let a ponese s sebou zvýšený provoz nákladní dopravy, pravděpodobně i hluk a prašnost. To vše v blízkosti zástavby rodinnými domy," dodal Štěpánek.

Nejde o první protestní petici kvůli odvalům. Už v minulosti se proti záměru bouřili hlavně lidé z Milína, Lešetic či příbramské části Brod, kteří kvůli němu také podepisovali petice.

Starosta Příbrami Jan Konvalinka (za ANO) vnímá příznivě, že vytěžený materiál má být využit pro stavbu liniových staveb v okolí. "To vítáme, ale chceme být obezřetní a chceme vědět, jaký dopad by případné rozebírání těchto odvalů mělo na životní prostředí, abychom neohrozili obyvatele města nebo místní ekosystémy," uvedl již dříve Konvalinka.

Příbramské uranové ložisko se rozkládá od Kamenné po Dubenec. Rozlohu má 52 kilometrů čtverečních, délku téměř 25 kilometrů a šířku až čtyři kilometry. Celkový objem vydobytých prostor činí 44,5 milionu metrů krychlových. Založeno bylo celkem 26 odvalů, na něž bylo uloženo téměř 28 milionů krychlových metrů hlušiny. Diamo počítá s likvidací 11 hald o celkovém objemu přibližně 25 milionů metrů krychlových, což je přibližně 40 milionů tun hlušiny.

