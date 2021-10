Na severu Chile rozkvetla poušť Atacama, stává se to jednou za zhruba šest let

Radim Polášek 18.10.2021 17:00

Přesně jak to je na konci článku mne napadlo taky. Jeden z problémů našeho zemědělství je ten, že semena plodin se musí zasít do suchší půdy, protože po mokré půdě ty stroje nemohou jezdit. A potom se čeká, až zaprší a do té doby zasetá semena nevzcházejí, jen čekají. Maximálně z toho troška vlhka mohou chytnout plíseň.

Problém je ten, že plodiny mají své agrotechnické lhůty, do kterých se musí ne zasít, ale v zemi semena musí začít růst, aby polní kultura mělůa příslušný výnos. Jenže pokud je po zasetí sucho, podle našich středoevropských měřítek, ty semena v zemi jen čekají a až naprší, tak už může být pozdě, rostlinky do zimy nestačí dorůst a zesílit a výnos z pole je menší. Kromě toho se ztrácí čas, který mezi sklizní a zasetím na nový rok by se například mohl využít pro provedení zeleného hnojení a tím pro dodání živin do půdy.

