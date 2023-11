Na stavbě D55 vzniká u Bzence ekodukt pro zvěř, pro snížení výšky je zalomený

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Na stavbě dálnice D55 mezi Bzencem a Moravským Pískem na Hodonínsku staví silničáři ekodukt. Sloužit bude k migraci zvěře, která jinak trpí rozdělením krajiny. Most je výjimečný zalomenou konstrukcí, obvykle má obloukový tvar. Důvodem je to, že jinak by zvěř procházela na úrovni špiček stromů, což není žádoucí. Díky zalomení bylo možné snížit výšku, uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Cena stavby ekoduktu je 113 milionů korun, cena dálnice je v tomto úseku 1,16 miliardy bez DPH.

Ekodukt je široký 66 metrů a dlouhý 37 metrů. Nosná konstrukce už je vybetonovaná a nyní se betonují římsy. Ekodukt se nachází v převážně zemědělské krajině, jen malá část čtyřkilometrového úseku prochází lesem. "Vzhledem k rozsáhlému oplocování dálniční sítě je nutné budovat místa, kudy bude mít možnost procházet migrující zvěř. O umístění ekoduktů rozhoduje migrační studie, která mapuje výskyt živočišných druhů v lokalitách s jejich zvýšeným výskytem," uvedl Rýdl.

V celém Česku je ekoduktů 29 a další tři včetně tohoto jsou ve výstavbě. Hodně jich je na pražském okruhu, nové vznikly při modernizaci dálnice D1 a jsou součástí především novějších dálnic. Žádný není například na dálnici D5.

Jihomoravský úsek dálnice D55 má být hotový příští rok na podzim. Zároveň se staví i další úseky směrem na sever ve Zlínském kraji, které doplní již existující části této tepny, která slouží jako součást tranzitního koridoru z Polska směrem na jih. Kdy se však bude stavět pokračování dálnice z Bzence směrem na jih, není zatím zřejmé. U Břeclavi se napojí na dálnici D2.

