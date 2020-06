Licence | Některá práva vyhrazena Foto | louise prince / Wikimedia Commons Lidé nesmějí brát vodu na zalévání zahrad, hřišť a trávníků či na napouštění bazénů a mytí aut.

Na Teplicku platí kvůli suchu zákaz odběru povrchových vod. Průtoky v potocích jsou velmi nízké a kyslíkový deficit může ohrozit vodní ekosystém. Informoval o tom dnes na svém webu teplický magistrát. Zákaz odběru povrchových vod platí už také na Chomutovsku.

Lidé nesmějí brát vodu na zalévání zahrad, hřišť a trávníků či na napouštění bazénů a mytí aut z Maršovského potoka, Bouřlivce a Štrbického potoka.

Zákaz platí do 31. října. Za nedodržení vyhlášky hrozí pokuta v případě fyzické osoby do 50.000 korun a v případě podnikatelů do 100.000 korun.

V Ústeckém kraji již na počátku května vodohospodáři vyzvali obyvatele, aby vodou neplýtvali. Voda chybí v korytech řek a potoků a v podzemí. Suchých bylo v regionu podle vodohospodářů posledních šest let, a pokud nepřijdou intenzivní a dlouhodobé srážky, bude pokračovat.

