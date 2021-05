Na Teplou Vltavu se za dopoledne objednalo 500 lodí Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | npsumava.cz Splouvání Teplé Vltavy letos začne nejdřív 1. června. Národní park posunul kvůli koronaviru termín o měsíc, stejně jako loni. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Za první tři hodiny, co dnes Národní park (NP) Šumava spustil registraci na splouvání Teplé Vltavy, je objednaných 500 lodí. Velký zájem je také o program Průvodce divočinou: zahájen byl v pondělí a dnes je obsazeno téměř 900 z 1210 nabízených míst. Splouvání Vltavy začne letos 1. června, kvůli covidu o měsíc později než jindy. ČTK to dnes řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. "Do této chvíle (k dnešnímu poledni) je objednáno téměř 500 lodí ve více než 130 rezervacích a stále přibývají další. Tento týden v pondělí jsme také spustili registrační systém na program Průvodce divočinou a tam je z 1210 nabízených míst obsazených 875, tedy je prodáno skoro tři čtvrtiny všech. Špička byla v den spuštění, kdy se prodalo přes 700 míst. Ten zájem byl letos obrovský stejně jako v loňském roce. Co se týče divočiny, kopíruje loňský rok, co se týče splouvání, loňský i předchozí roky. Zájem je stále velký a stabilní," řekl mluvčí. Splouvání Teplé Vltavy letos začne nejdřív 1. června. Národní park posunul kvůli koronaviru termín o měsíc, stejně jako loni. V předchozích letech si lidé mohli zamlouvat termíny od 1. dubna, letos od 20. května. "Dřív to neumožňovaly hygienické podmínky: když vám jede sedm lodí plus průvodce, potřebovali jsme, aby se venku mohlo setkávat alespoň 15 lidí," řekl Dvořák. První komentovaná vycházka do divočiny bude po 15. červnu, potrvají do konce října. Letos připravil park dvě novinky: jedna zavede návštěvníky k ledovcovým jezerům na Železnorudsku, druhá do oblasti Strážného. "Největší zájem je vždy o průvodce divočinou, kteří jdou do Modravských slatí, kaňonem Křemelné. A většinou jsou jako první vyprodané novinky, což se stalo i letos," řekl mluvčí. Jak dodal, letos nabídne NP Šumava i dvoudenní přeshraniční výlety. Na 16 kilometrů dlouhý úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským Mostem a Pěknou, který podléhá přísnějšímu režimu ochrany, smí vodáci od června denně do 31. října. Zákaz splouvání platí ve chvíli, kdy výška hladiny u Soumarského Mostu klesne pod 50 centimetrů. V minulosti sjížděli vodáci řeku bez omezení. Regulaci zavedl až návštěvní řád národního parku kvůli tomu, že nadměrný provoz lodí může ovlivnit populaci perlorodky, která se údajně v této části na dně řeky vyskytuje. Loni splulo úsek Teplé Vltavy 2918 lodí. Rekordním byl po zavedení regulace splouvání rok 2016. Tehdy na řeku vyrazilo 3211 lodí. NP Šumava se rozkládá na více než 680 kilometrech čtverečních. Loni ho navštívilo 2,3 milionu lidí, meziročně asi o 300.000 víc. NP Šumava používá automatické sčítače na různých místech, vychází také z odhadů strážců parku a dat ze svých infocenter. "Návštěvnost byla sice vysoká, ale kvůli covidu hodně roztříštěná. Letos to bude asi podobné," řekl mluvčí. vkc hj reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

