Na úsporu vody v podnicích chce MPO z plánu obnovy rozdělit 1 miliardu korun

Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

O dotace z Národního plánu obnovy (NPO) na úsporu vody mohou firmy žádat do 30. září. Mají šanci získat příspěvek až do 40 procent způsobilých výdajů. Na projekt je možné čerpat podporu nejvýše 25 milionů korun, na podporu je připravena jedna miliarda korun. Vyplývá to z výzvy Úspora vody v průmyslu, kterou ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo na svém webu.

Dotace jsou určeny podle MPO pro firmy všech velikostí z celé České republiky, včetně Prahy. Resort dále uvedl, že o podporu se mohou ucházet společnosti vlastněné až ze 100 procent veřejným subjektem.

"Posouzení podnikatelských záměrů se opírá o metodiku hodnocení využívání vody, tedy o tzv. vodní audit podniku v rozsahu předmětu projektu," řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha. Mezi podporované aktivity patří úspora spotřeby vody zvýšením účinností rozvodů, využitím dešťové vody, recyklací nebo cirkulací vody nebo snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity.

Žádosti musejí firmy podávat prostřednictvím elektronického formuláře. Podnikatel, který systém využije poprvé, se musí nejprve registrovat. Podmínkou pro podání žádosti je elektronický podpis. Ke schválení žádostí přikročí úředníci až po vyhodnocení všech přijatých v rámci výzvy.

V souvislosti s pandemií Evropská unie připravila pro členské státy mimořádný fond, NPO je podkladem pro jeho čerpání. Česká republika tak má možnost získat 179 miliard korun. V souvislosti s uprchlickou krizí v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu by ČR mohla dostat dalších deset až 15 miliard korun, řekl dříve ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

NPO je rozdělen na šest hlavních oblastí, které z něj budou financovány. Jde o infrastrukturu a takzvanou zelenou transformaci, digitalizaci, vzdělávání a trh práce, vývoj a inovace, a zdravotní prevenci. ČR musí průběžně plnit nastavené úkoly. Podporu z plánu obnovy je možné čerpat nejvýše do 31. prosince 2026.

reklama