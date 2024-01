Na veletrhu Grüne Woche v Berlíně nabízejí Češi jedlý hmyz nebo chilli pochoutky

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | ivabalk / Pixabay Mouční červi. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pivo, klobásky, sýry, vína, ale také moderní traktory na alternativní pohon nebo automatické secí stroje. To vše je potravinářský veletrh Grüne Woche, který do Berlína každoročně láká statisíce návštěvníků. Na akci, která patří k největším na světě, nechybí ani Češi. Ti na výstavu nepřijeli jen s pivem a hospodou v jihočeském stylu, ale také s hmyzími pochoutkami, perníčky, vykrajovátky nebo s chilli omáčkami a pastami.

"Z Česka tady máme 22 vystavovatelů," řekl ČTK šéf českého stánku Emerich Vacek z českého ministerstva zemědělství. To na organizaci výstavy spolupracuje se Státním zemědělským intervenčním fondem.

Jedním z nových vystavovatelů je česká firma WormUP, která se zaměřuje na pochoutky z jedlého hmyzu. Na Grüne Woche s hmyzí nabídkou není sama, ale v rámci české sekce je jediná.

"Jsme tady poprvé. Nabízíme sušené moučné červy a kobylky v různých příchutích. Máme třeba čokoládovou příchuť nebo čokoládu s chilli, také pálivější příchutě, jako jsou kari, chilli nebo česnek," řekla obsluha stánku s hmyzími produkty. "Je to stejný pocit, jako když jíte brambůrky s příchutí, ale místo bramborové chuti tam cítíte něco trošku jiného," vysvětlila hosteska.

O hmyzí laskominy je podle obsluhy značný zájem, především pak o příchutě s čokoládou a česnekem. "Navíc to má výhodu, že v tom není žádný tuk, žádný cukr, pokud tedy nemáte čokoládovou příchuť, je tam hodně proteinů, vlákniny, vitamínu, kalcia, což v běžném snacku většinou není. Je to možné používat i do jogurtu místo oříšků," dodala.

Poprvé do Berlína na Grüne Woche přijel také Tomáš Hinduliak s firmou Huhuchilli. "Nabízíme chilli omáčky a kimchi. Omáčky vyrábíme v Brně. Je to všechno ruční práce, vyrábíme z lokálních surovin, spolupracujeme s farmáři okolo Brna a děláme to od roku 2015," řekl.

V nabídce má nejen jemně pálivé a pikantní produkty, ale také také ultrapálivé omáčky z chilli papričky Carolina Reaper, která patří k nejpálivějším na světě. Díky tomu produkt na Scovilleově stupnici dosahuje až 2 200 000 stupňů pálivosti (SHU). O tom, jak skutečně omáčka pálí, se návštěvníci rádi přesvědčují. "Není to moc," řekl jeden z návštěvníků, který si na ochutnání nabral trochu nejpálivějšího chilli. "Pálí to opravdu hodně," dodal.

Zájem v české sekci je také o rakytníkové produkty a o sirupy. Zdaleka největší pozornost ale tradičně poutá nabídka českého piva a restaurace s českou kuchyní. Získat zde místo k sezení není v době oběda nijak snadné. O pivo je navíc takový zájem, že lidé se sklenicemi postávají i v uličkách kolem výčepu.

Prezentace české pivní kultury a kvalitního piva, které má evropské označení kvality, je prostě nedílnou součástí našeho stánku," poznamenal Vacek. Uvedl, že pro české pivovary je německý trh tradičním odbytištěm, takže účast českých pivovarníků je v podstatě samozřejmá. "České pivo ve světě je fenoménem," dodal.

Grüne Woche se koná od roku 1926. Pro firmy v zemědělství a potravinářství je tradičním a důležitým testovacím trhem před nadcházející sezonou. Na 118 000 metrech čtverečních se tam setkávají vystavovatelé z celého světa. Zatímco pro firmy a odborné návštěvníky je veletrh příležitostí k navazování obchodních kontaktů, veřejnost ho vnímá především jako přehlídku kulinářského umění a potravinářských specialit z celého světa.

Veletrh, který se pro veřejnost otevřel před týdnem v pátek a na kterém se prezentuje 1400 vystavovatelů z 61 zemí, už podle pořadatelů navštívilo na 300.000 lidí. Výstava skončí v neděli. Základní vstupné letos přijde na 16 eur (397 Kč).

reklama