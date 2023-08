Na Vysočině budou odborníci na pěti místech měřit dopad topenišť na ovzduší

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Na Vysočině budou odborníci do příštího jara sledovat dopad lokálních topenišť na znečištění vzduchu v pěti různě velkých obcích. Dotovaný projekt za 2,46 milionu korun navazuje na víc než desetileté měření kvality ovzduší v tomto kraji. Nová data by měla dřívější údaje doplnit a upřesnit. Vyplývá to z údajů na webu kraje a z informací od Ondřeje Svačinky z firmy Envitech Bohemia, která se na projektu podílí.

Lokální topeniště jsou na Vysočině dlouhodobě hlavním zdrojem znečištění ovzduší. Trend vytápění domácností tuhými palivy podle kraje v poslední době posílily vysoké ceny energií. "Ovzduší je složkou životního prostředí a jeho čistota má bezprostřední dopad nejen na zdraví lidí, ale i na přírodu jako celek, a proto je prioritou Kraje Vysočina ovzduší chránit," uvedl Pavel Hájek (STAN), radní kraje zaměřený na zemědělství a životní prostředí.

S odběry vzorků a on-line monitoringem začínají odborníci tento měsíc v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, Otíně na Jihlavsku, Žirovnici na Pelhřimovsku, v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku a ve Fryšavě pod Žákovou horou, která je na Žďársku. Sledovat tam budou množství prachových částic v ovzduší i koncentrace polyaromatických uhlovodíků, včetně rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. Měření budou provádět do konce příštího března. "V dubnu 2024 bude na základě detailního vyhodnocení naměřených dat zpracována závěrečná zpráva z měření," uvedl radní.

Projekt pro kraj dělá Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě s firmou Envitech Bohemia. Při hodnocení vybraných lokalit budou odborníci přihlížet také k počtu vyměněných kotlů na vytápění domů, na které dostali tamní obyvatelé dotaci.

Dotační program na výměnu kotlů v domácnostech vyhlásilo ministerstvo životního prostředí s cílem zlepšit čistotu ovzduší v zemi. Obyvatelé Vysočiny mohli o tento příspěvek poprvé požádat v lednu 2016. Schválených bylo od té doby 9300 žádostí o peníze na nový kotel, vyplaceno bylo 786 milionů korun. Program spravovaný krajem se od loňska týká už jen domácností s nízkými příjmy. Takové domácnosti budou moci znovu žádat na krajském úřadě Vysočiny o dotaci na výměnu kotle na vytápění od 1. září.

