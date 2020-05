Na Vysočině po letech hnízdí sokoli, mladé vyvedli v Dukovanech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | aktivnizona.cz Čtyři mláďata stará jen pár dnů odhalila kontrola v jedné z nich minulý týden, instalovaná fotopast potvrdila dobrý stav sokolů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na Vysočině letos po mnohaleté přestávce znovu hnízdí sokoli stěhovaví. Čtyři mláďata mají v budce umístěné na 125 metrů vysokém ventilačním komínu Jaderné elektrárny Dukovany. Sokoli si už v Česku zvykli hnízdit v areálech elektráren Tušimice, Ledvice, Počerady, Prunéřov, Mělník nebo Trmice. Z těchto 'elektrárenských' hnízd vylétlo v průběhu devíti let 84 mladých sokolů, sdělil ve středu mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk.

Fotky mláďat z fotopastí jsou na webu. Lidé tam mohou posílat i návrhy jmen pro sokoly.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | aktivnizona.cz Sokoli hnízdící na komíně elektrárny Dukovany.

V Dukovanech to je první hnízdění sokolů v Kraji Vysočina, řekl ředitel Správy CHKO Žďárské vrchy Václav Hlaváč. V tomto území podle něj sokoli naposled hnízdili někdy v 50. letech minulého století. Pak vymizeli z celé republiky, především kvůli používání chemikálií, hlavně DDT. "V Evropě a dá se říci, na celém světě, se ti sokoli dostali na úplný kraj vyhynutí," uvedl Hlaváč. Pomohl jim zákaz DDT a záchranné programy. Do Česka se sokoli postupně vracejí od 90. let, teď už v zemi podle Hlaváče hnízdí víc než stovka párů. "Vysočina byla poslední kraj, kde sokoli nezahnízdili," uvedl.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | aktivnizona.cz Sokoli hnízdící na komíně elektrárny Dukovany.

Na ventilační komíny dukovanské elektrárny umístili energetici budky pro sokoly před třemi lety. Čtyři mláďata stará jen pár dnů odhalila kontrola v jedné z nich minulý týden, instalovaná fotopast potvrdila dobrý stav sokolů. "Jedná se o mladý pár sokolů, a proto jsou pro mě sokolí čtyřčata nečekaným, ale krásným překvapením," uvedl Václav Beran, ornitolog a výzkumný pracovník společnosti Alka Wildlife.

Sokoli přirozeně hnízdili na skalách, teď často využívají i výškové stavby, nejčastěji komíny. Mají tam klid a jejich hnízda jsou chráněná před predátory. V elektrárnách Dukovany a Temelín podle Bezděka zahnízdily sokolí páry poprvé. V Temelíně je kontrola hnízda naplánovaná na příští dny.

reklama