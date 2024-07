Na Žďársku jsou dvě ohniska račího moru, platí veterinární opatření

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dnes instalovala informační tabule o ochranných pásmech souvisejících s výskytem račího moru na Žďársku. ČTK to řekl Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Na veterinární opatření vydaná kvůli plísňovému onemocnění, které decimuje evropské raky, upozornila Česká televize.Nákaza se prokázala ve dvou přítocích řeky Svratky, v Chlébském potoku a říčce Nedvědička. Mimořádné veterinární opatření vydala krajská veterinární správa.

"Cedule se instalovaly dneska. Jsou na hlavních přístupových cestách. Je to v podstatě takový apel na občany, aby dodržovali ochranná opatření, a upozornění, co všechno může nastat, pokud by se ta opatření nerespektovala," řekl Hlaváč.

Cílem opatření je zabránit dalšímu šíření nákazy, kterou přenášejí zavlečené druhy raků. Z vod, kde se nákaza prokázala, se nesmějí přenášet jinam ryby a jiní živočichové. Rybáři si také musí očišťovat a dezinfikovat věci, které při lovu v nakažených vodách použili.

"Oblast ohniska sledujeme. Pokud by se tam nevyskytly další případy, tak bude opatření trvat šest měsíců," řekl ČTK ředitel krajské veterinární správy Božek Vejmelka.

Na uhynulé raky upozornil AOPK ČR městský úřad v Bystřici nad Pernštejnem koncem června. Podle Hlaváče uhynuly nejméně stovky raků.

Zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, které jsou vůči ní na rozdíl od evropských raků odolné. Účinný prostředek na léčbu neexistuje. Plíseň roste rakům na těle a do vody uvolňuje pohyblivé spory, jimiž se rozmnožuje. Ohrožuje pouze raky.

Spory mohou přežívat ve vodě týdny až měsíce. Ve vodách, kde se nemoc prokázala, žije severoamerický druh rak signální. Nemoc, kterou přenáší, hubí domácího raka říčního, který je kriticky ohrožený. Oba druhy se ve vzhledu liší jen tím, že rak signální má světlé skvrny na klepetech.

Rak signální byl dřív cíleně chovaný na některých rybnících na račí maso. Z rybníků se rozšířil i jinam. Nepůvodní druhy se podle Hlaváče do místních vod dostaly také kvůli tomu, že je vypustili chovatelé, kteří je měli dřív v akváriích.

K šíření nákazy mohou neúmyslně přispět i ti, kteří se v dobré víře snaží raky zachránit z vyschlých potoků a přenést je jinam. "A pokud přenesou raky signální, tak se může stát, že je přinesou do lokality, kde následně způsobí katastrofu v populaci raka říčního," dodal Hlaváč.

