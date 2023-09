Na zlínské univerzitě je v rámci udržitelnosti venkovní výuka i výměna oblečení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně se letos poprvé připojila k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje. Studenti a zaměstnanci mohou posílat fotografie zachycující různé aktivity spojené s udržitelností, konat se bude i venkovní výuka. Součástí programu jsou přednášky a akce na téma udržitelnosti, promítání filmů nebo takzvaný swap, tedy výměnu oblečení a dalších věcí, řekla ČTK a Českému rozhlasu mluvčí univerzity Petra Svěráková.

"Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se letos zapojila do Evropského týdne udržitelného rozvoje poprvé. V minulých letech jsme se účastnili dílčích projektů, letos je to v širším měřítku. Jednou ze zajímavých věcí je venkovní výuka," uvedla mluvčí. Studenti Fakulty managementu a ekonomiky UTB se budou v úterý učit v parku Komenského v centru Zlína, k dispozici budou mít deky v oranžové barvě typické pro zlínskou univerzitu. Venkovní výuka bude také na Fakultě logistiky a krizového řízení (FLKŘ) v Uherském Hradišti, kde bude i komentovaná prohlídka udržitelné chill out zóny.

"Jako vzdělávací instituce si uvědomujeme, že je velmi důležité na myšlenky či aktivity udržitelného rozvoje nejen poukazovat, ale zároveň se do nich také aktivně zapojit. Dát prostor nejen studentům a zaměstnancům univerzit, ale také široké veřejnosti. Hlavním poselstvím je, abychom výše zmíněným skupinám ukázali, že udržitelnost není pro nás jen pojmem v teoretické rovině, ale že to taky prakticky umíme. A to například pořádáním nejrůznějších vzdělávacích aktivit v podobě přednášek, seminářů a workshopů v dané oblasti," uvedla děkanka FLKŘ Zuzana Tučková.

Ve zlínské aule včera začal takzvaný swap, kde mohou studenti vyměnit oblečení i další věci. "Máme tady oblečení, trička, sukně, kalhoty, kraťasy i kabáty a podzimnější kousky. Také boty, školní a domácí potřeby. Organizace nebyla složitá. Myšlenka se mi hodně líbí, sama se v poslední době snažím, když si kupuju oblečení, aby to mělo nějakou udržitelnou cestu, aby to nebylo tričko za 90 korun, které za měsíc vyhodím," řekla ČTK studentka Fakulty multimediálních komunikací UTB Ema Kubíčková. Řada studentů swap, který bude pokračovat i dnes, ocenila a zvažovala, že jej využije.

