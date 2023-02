Náklady firem se mohou letos ještě zvýšit, šéfové podniků viní změnu klimatu

Katka Pazderů 7.2.2023 20:32

Tak už i ředitelé největších světových firem vidí to, co Shell ví už přes 30 let a svět to mohl vzít v úvahu minimálně od vydání prvních zpráv Římského klubu.

Je ale také pravda, že za naši českou inflaci klimatické změny nemohou. To je čistě náš výtvor.

