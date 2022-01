Náměstkyní ministryně Hubáčkové je dočasně Simeona Zikmundová

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Náměstkyní ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) je Simeona Zikmundová. Úřad to uvedl na svém webu. Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva ale ČTK sdělila, že Zikmundová bude v této pozici jen dočasně. O takzvaných politických náměstcích se podle ní stále jedná. Dosud také není jasno, kdo se stane náměstkem pro řízení nové sekce ochrany klimatu.

"Co se týče paní náměstkyně Zikmundové, tak to jak je zařazena do organizační struktury, je dočasné řešení. Ještě se 'pohne', čili toto není definitivní," řekla Pospíšilová. Nesdělila, co by Zikmundová měla v budoucnu dělat. "Tyto informace nemám, ale nebude politickým náměstkem. O politických náměstcích se stále jedná," dodala Pospíšilová.

Vystudovaná právnička Zikmundová v minulosti mimo jiné pracovala jako tajemnice úřadu města Třebíč. V roce 2015 se neúspěšně ucházela o funkci náměstka ministra vnitra pro státní službu, takzvaného superúředníka. V červnu téhož rok se pak stala náměstkyní pro ekonomiku a provoz na ministerstvu pro místní rozvoj, tehdy vedeného Karlou Šlechtovou (za ANO). V současnosti je Zikmundová uvedena jako ředitelka odboru práva na informace Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na ministerstvu životního prostředí k počátku roku vznikly dvě pozice náměstků místo dvou neobsazených služebních míst. Ministryně Hubáčková má také například nově v přímé řídící působnosti odbor kanceláře ministryně a samostatné tiskové a PR oddělení. V souvislosti s takzvanou Zelenou dohodou pro Evropu pak přibyla sekce ochrany klimatu. I pro ni však podle Pospíšilové dosud chybí náměstek. "Tam ještě chvíli potrvá, než bude něco konkrétnějšího," uzavřela.

