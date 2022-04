Naplňování klimatických cílů EU je podle ministryně Hubáčkové třeba urychlit

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Pom2 / Flickr Hubáčková zopakovala závazek vlády ukončit využívání uhlí k výrobě elektrické energie do roku 2033.

Ruská agrese proti Ukrajině a její důsledky jsou podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) důvodem urychlit naplňování cílů EU v oblasti změn klimatu, nikoli proces zastavit. Ministryně to uvedla na senátní konferenci k výsledkům loňské konference OSN v Glasgow (COP26) o dalším postupu v boji s klimatickými změnami.

Hubáčková odmítla tvrzení, že by ruská agrese zlikvidovala Zelenou dohodu pro Evropu, podle níž by se Evropa měla stát v roce 2050 klimaticky neutrální. "Green Deal zůstává živý, určitě v něm pokračujeme a naplňujeme. Ruská invaze je výzvou k urychlení, ne k zastavení," uvedla ministryně. Podle ní je třeba brát v úvahu sociální dopady opatření, "ale cíle nemůžeme snižovat".

Podle Hubáčkové je třeba více investovat do obnovitelných zdrojů a zaměřit se ještě více na vodíkové technologie. Ministryně zmínila podporu nízkoemisních technologií, rozvoje komunitní energetiky nebo lepší využívání srážkových a odpadních vod.

Hubáčková zopakovala závazek vlády ukončit využívání uhlí k výrobě elektrické energie do roku 2033. Reagovala na to, že představitelé téměř 200 zemí světa se loni v listopadu na konferenci COP26 ve skotském Glasgow shodli pouze na postupném odklonu od používání uhlí k výrobě elektřiny, ale k úplnému ukončení se nezavázaly.

EU minulý týden přijala kvůli válce další balík sankcí proti Rusku, včetně zákazu dovozu ruského uhlí. Řeší se i zákaz dovozu ruské ropy a plynu.

Dohoda z Glasgow mimo jiné obsahuje závazek více než stovky států zvrátit do roku 2030 úbytek světových lesů, či závazek snížit do roku 2030 únik metanu do atmosféry o 30 procent oproti roku 2020, k čemuž se přihlásily země představující přes 70 procent světového hrubého domácího produktu a polovinu veškerých emisí tohoto plynu. Dokument rovněž potvrzuje dlouhodobý cíl vyplývající z dohody z Paříže, která vstoupila v platnost v roce 2016, a který je udržet globální oteplování pod hranicí dvou stupňů Celsia nad úrovní z předindustriální éry.

Další klimatická konference OSN se uskuteční v druhé polovině letošního roku v Egyptě. Česko jako předsednická země EU na ní bude vyjednávat a prezentovat postoj unie.

