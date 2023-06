Nařízení o obnově přírody přežilo první rozhodující hlasování. Ale jen o vlásek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | SPÚ / SPÚ / Žít krajinou Proměna krajiny. Biocentrum "Za obcí".

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Poslanci Evropského parlamentu dnes rozhodovali ve výboru pro životní prostředí osudu připravovaného nařízení o obnově přírody (EU Nature Restoration Law). Zásadní hlasování proběhlo o tom, zda celý návrh odmítnou. K tomu potřebovali 45 hlasů z 88 přítomných poslanců. Pro odmítnutí návrhu nařízení jich však bylo pouze 44. Informoval o tom server Euronews Nerozhodný výsledek znamená, že návrh bude pokračovat dál legislativním procesem a dostane se na program hlasování celého parlamentu. V jaké podobě to bude zatím ale není jasné.

O tom rozhodnou pozměňovací návrhy. Těch bylo ale tolik, že je na dnešní schůzi výbor nestihl odhlasovat a k pokračování se dostane 27. června. Až bude návrh nařízení ve finální podobě, bude o jeho přijetí hlasovat Evropský parlament v plénu.

Přečtěte si také | Jakub Hruška: V Evropském parlamentu zuří boj o obnovu evropské přírody

Nařízení o obnově přírody je označování za průlomovou legislativu týkající se životního prostředí. Jeho cílem je resuscitovat funkci přírody jako celku. A to nejen v chráněných oblastech, ale i na zemědělské půdě, v lesích a ve městech. Každá část prostředí by měla umožnit přírodě blízké fungování. Pokud EU nařízení přijme, bude závazné pro všechny členské státy.

A to je pro mnohé zájmové skupiny překážkou. Návrh nařízení se tak v rámci politických jednání dostal do velké kontroverze. Postavila se proti němu jedna z největších frakcí parlamentu, konzervativní Evropská lidovecká strana (EPP). Ta říká, že pokud by bylo nařízení přijato v současné podobě, přinese obrovské ekonomické ztráty farmářům a rybářům a ohrozí fungování dodavatelského řetězce.

Přečtěte si také | Vědci a ochránci přírody zkoprněli: osud přelomového nařízení o obnově přírody je nejistý

S tím nesouhlasí levicovější strany parlamentu, přírodovědci, neziskové organizace a menší farmáři, kteří naopak zdůrazňují, že dlouhodobá výnosnost půd a úroda je možná jen tehdy, pokud se podaří zajistit obnovu fungování přírody.

reklama