Vědci a ochránci přírody zkoprněli: osud přelomového nařízení o obnově přírody je nejistý

DAG 14.6.2023 08:36

No to je nádherný článek. Sice vůbec nevím co to znamená a jaké by ten zákon měl dopady, ale z článku je naprosto jasné, že je to jediná správná cesta.

Vědci a ochránci přírody, kteří to s námi myslí dobře a všemu nejlíp rozumí jsou úplně šokováni.

Z článku je přitom zřejmé, že jde jen o omezení trochu té chemie a vyčlenění nějaké půdy pro obnovu přírody.

Naštěstí se zmobilizovaly vědci, progresivní zemědělské podniky, nevládní organizace a to dokonce z celé Evropy.

Co mě ovšem velmi těší je, že se zmobilizovali i takové podniky jako Coca-Cola a Nestlé. To je totiž jasná záruka, že jde čistě o ideu a ochranu životního prostředí a ne o marketingový tah.

Na závěr musím konstatovat, že mě naplňuje optimismem to, že když se podá přírodě pomocná ruka, tak zlepší pohodu a odolnost naší ekonomiky a udržitelně podpoří náš život.

Proto souhlasím, aby jsme využili neocenitelné příležitosti a byly přijaty silné cíle a také ambiciózní a účinná opatření. To mě učiní nezměrně šťastným.

No tvl. to je článek tolik krásných slovních spojení jsem neslyšel ani od mladého Stropnického nebo Maláčové. A že ti dva umí blábolit.

Poslední tři odstavce to je naprostý koncert a moc mě bavily.

Jen doufám, že to psal opravdu člověk a ne umělá inteligence. Byl bych zklamán, kdyby to byly jen náhodně složená slova a ne genius lidského slohového myšlení.

Ovšem podle slohu tohoto článku přichází v úvahu obě možnosti ;)









Odpovědět