Návrh rozpočtu počítá se snížením dotací na obnovitelné zdroje na 19 miliard

Pavel Hanzl 10.2.2022 10:56

Protože je někdo musí vybudovat a to je silně drahé. Totální přebudování celé energetiky bude stát prostě bambilión. Navíc my máme kouli na noze ze solárního tunely (ten se bude řešit špatně, ale garance jsou jen na 20 let), doufám, že ale zařezají biopalivový okamžitě, tam by neměl být problém.

Stačí zrušit to nesmyslné povinné přimíchávání do benzínu a nafty (jak to má většina normální Evropy) a přestat ten celý nesmysl dotovat. Pěkných pár miliard by se ušetřilo.

