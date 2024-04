Fotovoltaické elektrárny: skvrna na kráse krajiny, nebo místo pestré skladby živočichů a rostlin?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Z průzkumu biodiverzity v areálech FVE se dá vyvodit několik doporučení pro podporu druhové bohatosti i v tomto člověkem ovlivněném prostředí. Stačí se inspirovat zásadami hospodaření na podobných typech přírodních stanovišť, jakými jsou například louky. Jednou až dvakrát ročně kosené travino-bylinné porosty stíhají kvést. A kvetoucí rostliny poskytují úkryt i potravu velkému množství opylovačů a jinému hmyzu, který je potravou například pro ještěrky, ježky, netopýry a ptáky.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pohled na fotovoltaické elektrárny většinou příjemné pocity nebudí. Zabírají půdu, přinášejí do krajiny další ploty, podle některých hyzdí krajinu. V horším případě provozovatelé pod solární panely aplikují pesticidy proti pleveli či hlodavcům. V lepším případě bývá vše tak důkladně posečené a vyschlé, že na kvetoucí kytku či bzučící hmyz nenarazíte. Vědci z týmu Envirop (PřF MUNI) ukázali, že správně obhospodařovaná elektrárna může pestrost rostlin a živočichů v krajině naopak zvyšovat.

Fotovoltaických elektráren (FVE) je na světě i v ČR čím dál více. V ČR se s využitím solární energie vyrábí mezi 3-4% z celkového množství vyrobené elektrické energie. Mezi lety 2013 a 2021 se výkon solárních zdrojů energie v ČR zvýšil o 5 % (+100 MW) a celosvětově o 800 % (+794 000 MW). V roce 2022 bylo dle tiskové zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu z 10. 1. 2024 nově připojeno dalších 116 000 FVE na střechách a fasádách budov, průmyslových hal i ve volné krajině.

Pokud se FVE staví takzvaně na „na zelené louce“, jsou většinou nutné i terénní úpravy: něco vybagrovat, hlínu navézt nebo ji zhutnit. Těmito úpravami se změní vlastnosti půdy, která je navíc zastíněna panely. Tím se přírodní podmínky na místě může změnit podobně, jako kdybyste se přestěhovali z vesnického domku se zahrádkou do sousedství průmyslové zóny. Údržba FV panelů může přinášet další negativa, například v podobě škodlivých látek, které se dostávají do půdy z přípravků proti korozi nebo usazování prachu. Těmito přípravky bývají panely pravidelně ošetřovány, aby se prodloužila jejich efektivita a životnost. Když ještě přidáme pesticidy proti zarůstání plevelem nebo na hubení nežádoucích živočichů, tak prostor FVE skutečně není místem přátelským k přírodě a k životu. Může to být i jinak, nebo musí být oplocenka s panely pro krajinu negativem?

Pestrý život mezi panely

Zkušenosti z výzkumu biodiverzity FVE elektráren v Bílých Karpatech ukazují, že i mezi řadami solárních panelů může příroda najít útočiště. Během vegetační sezóny 2023 odborný tým botaniků a zoologů pracoviště ENVIROP Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zkoumal druhové složení vegetace a fauny na území čtyř FVE o celkové rozloze 18 ha. Průzkum se týkal počtu druhů a početnosti populací cévnatých rostlin, motýlů, brouků, pavouků, plazů a ptáků. Data z FVE vědci srovnali s daty z kontrolních ploch podobného charakteru v blízkosti FVE, avšak mimo jejich areál.

• Vegetace uvnitř tří ze čtyř FVE byla více než z 50 % podobná vegetaci vyskytující se mimo areál FVE (u čtvrté FVE byla podobnost kolem 40 %). Tedy to, co roste na relativně neovlivněných plochách v okolí, je z více než poloviny přítomno i na plochách FVE. Stanoviště uvnitř FVE jsou sice narušena a mírně degradována, ale ne příliš poškozena. Při správné péči lze vegetaci na území FVE podpořit ve vývoji druhově bohatších travinno-bylinných společenstev, jaká existují v okolí.

• Prostředí FVE se vyloženě zamlouvalo pavoukům, kterých se zde vyskytovalo 15 až 30 druhů, což bylo ve třech ze čtyř FVE více než na kontrolních plochách v okolí. I když absolutní počty jedinců byly vždy vyšší na kontrolních plochách.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Některé druhy ptáků dokonce areály FVE oproti kontrolním plochám preferují. Například ťuhýk obecný, bramborníček černohlavý, vlaštovka obecná, jiřička obecná, rorýs obecný nebo vrabec polní. Pro tyto druhy může být lákadlem vyšší koncentrace hmyzu nad panely.

• Brouci byly zastoupeni 40 až 60 druhy a počet druhů v areálu třech ze čtyř FVE byl srovnatelný s počtem druhů na kontrolních plochách. V jedné FVE bylo nalezeno dokonce o polovinu druhů brouků více než na kontrolní ploše.

• Diverzita a velikost populací motýlů naopak byla na třech ze čtyř FVE menší než na kontrolních plochách a jen v jedné FVE bylo dvakrát více druhů motýlů a třikrát více motýlů celkem ve srovnání s kontrolními plochami.

Zkoumaným skupinám členovců tedy sušší a teplé prostředí nižších trávníků v areálech FVE vyhovuje. Podporu populací motýlů lze docílit vyvážením intenzity sečení, tak, aby rostliny stíhaly kvést – na plochách sečených dvakrát ročně se motýlům daří nejlépe.

• Z plazů byla na plochách FVE pozorována pouze ještěrka obecná. Ta však bohužel navzdory svému názvu vůbec není běžným druhem, v ČR je silně ohroženým a zvláště chráněným druhem. Z české krajiny mizí hlavně kvůli úbytku stanovišť, nedostatku osluněných a otevřených ploch s nízkou vegetací. Nejlepší podmínky mají ještěrky v těch areálech FVE, kde je členitost terénu doplněna například štěrkovými či kamenitými náspy nebo hlinitopísčitou stěnou v okolí.

• V celkovém součtu vědci na plochách všech FVE zaznamenali 30 ptačích druhů a 348 jedinců. Velikost populací i počet druhů byly na plochách FVE se významně nelišily od údajů z kontrolních ploch, ale ukázalo se, že některé druhy ptáků preferují areály FVE oproti kontrolním plochám. Jsou to například ťuhýk obecný, bramborníček černohlavý, vlaštovka obecná, jiřička obecná, rorýs obecný nebo vrabec polní, které byly nad FVE pozorovány opakovaně a v počtech větších než 10. Pro tyto druhy může být lákadlem vyšší koncentrace hmyzu nad panely, což znamená zajímavější potravní nabídku oproti kontrolním plochám mimo FVE.

Z průzkumu biodiverzity v areálech FVE se dá vyvodit několik doporučení pro podporu druhové bohatosti i v tomto člověkem ovlivněném prostředí. Stačí se inspirovat zásadami hospodaření na podobných typech přírodních stanovišť, jakými jsou například louky.

Řekni, kde ty kytky jsou

Přestože vegetace může v areálech FVE způsobovat zastínění panelů či zvyšovat jejich znečištění pylem, přítomnost rostlin vždy jednoznačně zlepšuje stav půdy. Půda pak lépe zadržuje vodu a je méně náchylná k erozi. Je tedy nutné vyloučit používání herbicidů a najít kompromis mezi vysokým porostem a vymydleným trávníčkem. Naše zkušenosti naznačují, že jednou až dvakrát ročně kosené travino-bylinné porosty stíhají kvést. Kvetoucí rostliny poskytují úkryt i potravu velkému množství opylovačů a jinému hmyzu, který je potravou například pro ještěrky, ježky, netopýry a ptáky. Pokud je navíc možnost kolem elektrárny vysadit bobulonosné keře, ptáci si toto místo zcela jistě oblíbí. Z praktického hlediska pro provozovatele FVE tato forma hospodaření znamená výrazně nižší náklady na údržbu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Pozitivního efektu lze dosáhnout i využitím extenzivní pastvy malého dobytka, například ovcí. Ve vhodném počtu ovce udržují porost druhově i výškově pestrý a pokud se vyhneme agresivním odčervovacím přípravkům, jejich trus láká další druhy hmyzu, zejména různé druhy brouků.

Pásla ovečky… v elektrárně?

Obdobného pozitivního efektu lze dosáhnout i využitím extenzivní pastvy malého dobytka, například ovcí. Je důležité dobře nastavit velikost stáda. Ve vhodném počtu ovce udržují porost druhově i výškově pestrý a pokud se vyhneme agresivním odčervovacím přípravkům, jejich trus láká další druhy hmyzu, zejména různé druhy brouků. Ti pak zpracováním ovčího trusu obohacují půdu o organické látky. Půda s vyšším obsahem organických látek ještě lépe zadržuje vodu i uhlík a je bohatší o další druhy mikroskopických půdních živočichů. Takzvaná solární pastva není žádnou alternativní novinkou – ve světě se plochy solárních elektráren takto udržují například ve Španělsku, ve Francii, v Anglii, Kanadě, Austrálii i v Japonsku.

Mezi panely narazíte i na vzácné druhy

Extenzivní, tedy méně časté kosení, i pastva na plochách FVE umožňují vznik druhově bohatých polo-přirozených trávníků. Různé druhy rostlin zde hostí různé druhy hmyzu, které jsou atraktivní potravou pro ptáky, netopýry i hmyzožravé savce. Vyšší podíl kvetoucích rostlin láká opylovače (včely, motýly, čmeláky, mouchy, samotářské včely) a také bezobratlé predátory (například střevlíkovité brouky či pavouky). Pozitivní vliv takového ohniska druhové pestrosti je patrný i na okolních zemědělských pozemcích – v krajině je více opylovačů, více ptactva a drobných predátorů, což znamená lepší úrodu plodin opylovaných hmyzem (např. ovocné stromy) a méně škůdců na hospodářských plodinách.

Přečtěte si také | Krásný trávník bez motorové sekačky? Překvapivě snadné

Celkové zlepšení podmínek a zvýšení biodiverzity se pak projeví i tak, že i přímo v areálu FVE natrefíte na chráněné druhy rostlin či živočichů. Při botanickém průzkumu FVE v Bílých Karpatech byly nalezeny vzácné druhy orchidejí, jako je například pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) či kruštík bahenní (Epipactis palustris). Z chráněných živočichů se zde vyskytovaly například skálovky – vzácné druhy pavouků, které mají nejraději suchá a teplá stanoviště.

Vytrvalost se vyplatí

Příroda pracuje svým vlastním tempem, pomalu, ale vytrvale. Vznik místa bohatého na život chvíli trvá, zvlášť když bylo předtím decimováno nevhodnými zásahy a chemickými látkami. Životnost fotovoltaických elektráren je kolem dvaceti až třiceti let, což je dostatečně dlouho na to, aby se luční společenstva rostlin a živočichů rozvinula do plné krásy a bohatosti, když jim dáme šanci. I přes určité nevýhody mají vhodně obhospodařované plochy fotovoltaických elektráren možnost stát se ostrůvky biodiverzity v současné intenzivně využívané krajině. Mohou oživit zanedbané lokality na okraji vesnic a měst, poskytnout útočiště původním druhům rostlin i živočichů a přispět k zachování přírody i na místech pozměněných člověkem. Máme tedy příležitost nejen získávat solární energii, ale i podpořit přírodní bohatství a pestrost zemědělské krajiny. A nakonec, když budete procházet kolem elektrárny s pasoucími se ovcemi, kvetoucími rostlinami a poletujícími motýli, dojde i na příjemný estetický prožitek.

reklama