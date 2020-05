Návštěvnická centra na Šumavě přilákala desítky lidí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | NP Šumava / facebook.com Návštěvnické centrum pro pozorování jelenů v Kvildě na Prachaticku navštívily v pátek desítky turistů. / Ilustrační foto

Několik desítek lidí se v pátek vydalo do šumavských návštěvnických center pro pozorování jelenů v Kvildě na Prachaticku a pozorování vlků v Srní na Klatovsku. Výběhy pro veřejnost se od omezení kvůli koronaviru v pátek po více než šesti nedělích poprvé otevřely. Větší zájem měli návštěvníci o středisko na pozorování vlků. Řekli to zástupci šumavského národního parku.

"V létě k nám denně chodí třeba i tisícovka lidí. Ale pokud vezmeme začátek května, tak je dnešní návštěva solidní," řekl v pátek Roman Žaloudek z návštěvnického centra Srní. Do areálu v pátek dorazily více než dvě stovky lidí. Dodal, že všichni dodržovali hygienická opatření a měli přes ústa roušky.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | NP Šumava / facebook.com Vlk v Návštěvnickém centru Srní na Šumavě.

O výběh jelenů byl zájem nižší. Návštěvnost se pohybovala v řádech desítek turistů. "Ale je to dáno řadou věcí. Dnes tu bylo sedm stupňů, což není na Šumavu nic výjimečného, ale pro řadu lidí je to chladné počasí. Navíc je třeba si uvědomit, že jsou zavřené restaurace, kavárny a podobná zařízení. To znamená, že lidé si na Kvildě nemají možnost někam zajít," v pátek řekla Markéta Svobodová z centra pro pozorování jelena.

Národní parky se v České republice od pátku začínají pozvolna vracet ke standardnímu režimu. Turistická informační centra na Šumavě začnou fungovat během května a června. Provozovatel musí nejprve do interiérů instalovat plexisklové zábrany.

