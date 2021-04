Nejvíce oxidu uhličitého v ČR loni vypustila elektrárna Počerady

Pavel Hanzl 8.4.2021 18:14

Největším evropským paličem uhlí je Polsko, pálí víc než Německo s dvojnásobným počtem obyvatel a x násobným průmyslem. A hned za nimi je Česko, na počet obyvatel nejhorší špinavec.

Jenže Německo má z OZE půlku energie, Polsko jde do jádra i mohutných VE, taky buduje fve.

A u nás se mašlonci už 8 let nejsou schopni domluvit, koho vezmou do tendru na mastodonta a OZE má vývoj blízko nule. To zaostávání nás pohřbí.

Odpovědět