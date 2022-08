Nekula: Do výběrového řízení na šéfa Lesů ČR se přihlásilo 21 zájemců

Foto | Robert Polách / Lesy ČR Přípravné porosty jeřábu s podsadbou buku

Na post generálního ředitele @LesyCR_ máme přihlášených 21 adeptů. Jsem rád, že transparetní VŘ zaujalo, číslo mne příjemně překvapilo. — Zdeněk Nekula (@ZNekula) August 11, 2022

Do výběrového řízení na generálního ředitele státního podniku Lesy ČR se přihlásilo 21 zájemců. Na twitteru to uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Výběrové řízení má na starosti pražská personální agentura Constellation, v červenci o tom informovaly Hospodářské noviny . Ministerstvo ji oslovilo poté, co Nekula do čela podniku nevybral žádného ze dvou kandidátů, které mu doporučila ministerstvem sestavená výběrová komise. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi.

"Jsem rád, že transparentní výběrové řízení zaujalo, číslo mne příjemně překvapilo," napsal Nekula. Podle dřívějších informací médií generálního ředitele podniku nevybral mezi bývalým generálním ředitelem Lesů ČR Danielem Szórádem a Václavem Lidickým, který na ministerstvu působí jako ředitel odboru a byl v minulosti výrobně-technickým ředitelem Lesů ČR.

Kandidáti projdou několika koly výběru, čekají je pohovory nebo testování u odborníků na manažerskou psychologii. Výběrovou komisi tvoří zástupci ministerstva, akademické sféry, manažeři se zkušenostmi z řízení velkých společností a psychologové. Ve finále by měli mluvit se zhruba třemi až pěti kandidáty a sestaví pořadí, které pak v první polovině čtvrtého čtvrtletí předají ministerstvu zemědělství.

Do prvního kola výběrového řízení se počátkem letoška přihlásilo pět zájemců o vedení Lesů ČR. Po nezdaru ministerstvo uvedlo, že vyhlásí nové výběrové řízení. Podnik zatím dál vede Jiří Groda z Lesní správy Vítkov na Opavsku. Řízením podniku byl pověřen loni v prosinci poté, co Marián Jurečka (KDU-ČSL), který ministerstvo zemědělství dočasně vedl, odvolal posledního šéfa firmy Josefa Vojáčka.

