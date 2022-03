Nekula: Státy s nízkou spotřebou pesticidů nesmějí být v nevýhodě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V České republice zemědělci podle Nekuly používají v průměru 1,9 kilogramu přípravků na ochranu rostlin na hektar. "Belgie či Itálie ale používá čtyřnásobek, tedy až osm kilogramů. Je proto nezbytné, aby největší snížení spotřeby pesticidů nastalo právě ve státech, které mají nejvyšší spotřebu," uvedl.

Státy Evropské unie s nízkou spotřebou pesticidů nesmějí být podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) v nevýhodě. V návrhu Evropské komise k používání pesticidů by měl být zohledněn pokrok jednotlivých zemí v posledních letech. Nekula to řekl po setkání s eurokomisařkou pro zdravotnictví Stellou Kyriakidesovou. Ta podle něj potvrdila, že země s nízkou spotřebou pesticidů nebudou penalizovány a jejich dosavadní úsilí v budoucím návrhu EK bude bráno v úvahu. Nekula s Kyriakidesovou probírali mimo jiné i bezpečnost potravin a potravinové zajištění v souvislosti s válkou na Ukrajině.

V České republice zemědělci podle Nekuly používají v průměru 1,9 kilogramu přípravků na ochranu rostlin na hektar. "Belgie či Itálie ale používá čtyřnásobek, tedy až osm kilogramů. Je proto nezbytné, aby největší snížení spotřeby pesticidů nastalo právě ve státech, které mají nejvyšší spotřebu," uvedl. Používání pesticidů bude jedním z témat, které bude ČR řešit při svém předsednictví v Radě EU od 1. července. Na evropské úrovni vzniká v současné době směrnice o udržitelném používání prostředků na ochranu rostlin.

Nekula s Kyriakidesovou mluvili také o situaci na zemědělských trzích v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Kyriakidesová uvedla, že válečný konflikt ukázal, že globální systém potravin je velmi křehký. EU si podle ní uvědomuje současné výzvy a ke zvládnutí situace má pomoci solidarita a jednota jednotlivých zemích.

Hlavním úkolem je podle Nekuly stále zachování produkce kvalitních a bezpečných potravin a potravinové zabezpečení. Tématem dnešní schůzky bylo dále označování potravin. Současný systém je za českou stranu jasný a srozumitelný, v případě dalších změn se ČR kloní k dobrovolnosti, aby nevznikala zbytečná administrativa, uvedl ministr.

V souvislosti s přepravou zvířat by měla podle něho platit jednotná celoevropská pravidla. S Kyriakidesovou se shodli, že životní podmínky zvířat by se měly nadále zvyšovat. "Evropská unie by měla přijmout jednotný zákaz klecových chovů (nosnic), který bude v České republice platit od roku 2027," dodal Nekula.

