Nelegální ferrata ohrožovala hnízdění sokolů. Byla odstraněna

Svatá Prostoto 9.2.2021 14:55

No sláva ... sundat to všechno a všude. Ferrata na takovýhle kvak, to je fakt něco.



Aby bylo jasno, jedna věc je ferrata v Alpách a jiná někde, kde to vypadá jako blbější lanové centrum. A když už, tak ať si Bělina&spol. koupí nějaký lom a prasí si na vlastním a ne na cizím.

Odpovědět