Německá policie zasahovala proti demonstrantům u továrny Tesly

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Německá policie dnes zasahovala proti demonstrantům, kteří se snažili proniknout do továrny amerického výrobce elektromobilů Tesla v obci Grünheide u Berlína. Podle organizátorů se do dnešních protestů zapojilo kolem 800 lidí, informovala agentura Reuters. Demonstranti protestují proti plánovanému rozšíření závodu, které podle nich poškodí životní prostředí.Policisté při střetech s demonstranty podle agentury DPA použili pepřový sprej a obušky. Policie uvedla, že demonstrantům ve vstupu do továrny zabránila a že několik lidí zadržela za účelem zjištění jejich totožnosti. "Proč policie nechává levicové demonstranty tak snadno jít?" napsal na síti X šéf automobilky Tesla Elon Musk.

Demonstrace se podle DPA očekávají také o víkendu. "Firmy jako Tesla s radostí ničí životní prostředí kvůli svému vlastnímu zisku," uvedl Ole Becker, který je mluvčím skupiny Disrupt Tesla, jež se podílí na organizaci protestů. "Místo SUV (sportovně-užitkových vozů) pro pár lidí musíme vyrábět autobusy a vlaky pro mnoho lidí," dodal.

Ekologičtí aktivisté v okolí továrny protestují už od února. V březnu musela továrna zhruba na týden zastavit výrobu kvůli přerušení dodávek elektřiny v důsledku požáru sloupu elektrického vedení. K sabotáži se později v dopise přihlásila radikální levicová skupina Vulkangruppe.

Musk tehdy pachatele sabotáže označil za "nejhloupější ekoteroristy na světě". Odpůrci Tesly se podle něj scestně snaží zastavit výrobu elektromobilů místo produkce vozů se spalovacími motory, napsala agentura AP.

reklama