Německá recyklace křemíku uzavírá procesní smyčku zpracování solárních článků

Křemík je surovinou pro výrobu polovodičů solárních článků, s jejíž materiálovou návratností se dosud příliš neoperovalo.

Německo zažilo největší boom solární energetiky mezi lety 2009-2011. Což znamená, že zhruba kolem roku 2029 by se ve skladištích tamních recyklačních dvorů začaly hromadit stovky tisíc tun solárních panelů. Inženýři Fraunhoferova institutu ve spolupráci s recyklační společností proto vyvinuli metodu , která komplexně řeší materiálovou návratnost. A dokáže i z křemíkových polovodičů získat surovinu pro tvorbu nových solárních článků.

Hmotnost všech momentálně instalovaných solárních panelů v Německu se blíží 5 milionům tun. Tento údaj, názorně dokládající narůstající popularitu OZE, současně demonstruje váhu problému, s nímž se v dohledné době budou potýkat specializovaná recyklační zařízení. Nejen v Německu, ale i ve světě, kde se hmotnost solárních instalací blíží dalším 55 milionům tun. Solární panely sice nabízí čistou energii, ale jejich životní cyklus se zatím bohužel nedal považovat za zcela uzavřený nebo dlouhodobě provozně udržitelný. Chcete-li, čistý. Jak to? Tři objemově nejpatrnější komponenty solárních panelů - sklo, hliník a plasty - sice recyklovat umíme, ale pořád tu ještě zůstával velmi výrazný podíl nezpracovaného křemíku.

Křemík na jedno použití

Křemík je surovinou pro výrobu polovodičů solárních článků, s jejíž materiálovou návratností se dosud příliš neoperovalo. Současná německá instalovaná kapacita solárních panelů, oněch 5 milionů tun fotovoltaiky, tak mimo jiné znamená i 150 000 jakostního křemíku, který by přišel po skončení životnosti solárních panelů vniveč. A právě to nyní inženýři Fraunhoferova institutu mění. V partnerské spolupráci mezi vývojáři z Centra pro křemíkovou fotovoltaiku CSP a techniky z oddělení Systému solární energetiky ISE, v návaznosti na německý recyklační gigant Reiling GmbH & Co. KG, se podařilo vyvinout metodu procesního zpracování křemíku, znovu-použitelného pro výrobu nových solárních panelů.

Přesněji řečeno, vydobýt z článků vyřazených solárních panelů křemík už nějakou dobu umíme. První velký přínos německých inženýrů tkví hlavně v tom, že přišli s metodou recyklace křemíku škálovatelnou na reálná měřítka průmyslové recyklace. „V laboratoři se totiž dá dokázat mnohé, ale ne vždy takové procesy dávají ekonomický smysl v reálné praxi,“ vysvětluje Peter Dold, profesor CSP. „Výhodou námi vyvinutého přístupu je to, že je užitečný a cenově dostupný i v kapacitním provozu a je již plně ozkoušený.“ Další pozitiva? Jimi navržené procesní zpracování umožňuje recyklaci všech typů krystalických křemíkových modulů, bez ohledu na jejich typ konstrukce, původ, výrobce. Je to metoda technicky univerzální.

Z vyřazených panelů vyrobíme nové

Její princip tkví v separaci fragmentů solárních článků, oddělených během mechanického drcení. Následuje třístupňové chemické „mokré“ čištění, při němž jsou například odstraňovány stopy povrchových filmů. Takto ošetřený křemík je pak zpracováván do podoby ingotů (buď monokrystalické nebo kvazi-monokrystalické), z nichž se pak „krájí“ plátky (salámky, wafers). Které je možné znovu využít při výrobě dalších solárních panelů. Bez dalších příměsí a dodatečných doplňků jakostního křemíku.

Inženýři Fraunhoferova institutu nezůstali stát u teorie, a skutečně z tohoto recyklátu nové PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) solární články vytvořili. Jejich konverzní efektivita během zkoušek dosahovala 19,7 %. „Což je sice pod hranicí 22,2 %, které nyní dosahují úplně nové PERC solární články, ale je to výrazně nad limitem efektivity, s níž dnes pracují staré solární panely,“ říká Dold. Materiál, získaný recyklací, tedy potvrdil svou hodnotu. Stal se opět surovinou.

