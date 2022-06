Německá vláda: Omezení dodávek plynovodem Nord Stream 1 je politické rozhodnutí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Habeck uvedl, že servisní práce se měly uskutečnit až na podzim a neměly by přepravní kapacitu plynovodu snížit o 40 procent.

Omezení dodávek ruského plynu do Německa plynovodem Nord Stream 1, o kterém v úterý informovala ruská státní plynárenská společnost Gazprom, je politickým rozhodnutím a nelze ho ospravedlnit technickými důvody. Řekl to dnes německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck. Gazprom v úterý oznámil, že dodávky se snížily zhruba o 40 procent.

Gazprom v úterý omezil přepravní kapacitu plynovodu Nord Stream ze 167 milionů krychlových metrů maximálně na 100 milionů krychlových metrů plynu denně. Opatření zdůvodnil zpožděním v návratu zařízení, které bylo zasláno německé firmě Siemens k opravě. Siemens později oznámil, že kvůli sankcím nemůže provozovateli plynovodu předat zpět plynovou turbínu, která je v současnosti na generální opravě v Kanadě.

Habeck dnes nicméně uvedl, že servisní práce se měly uskutečnit až na podzim a neměly by přepravní kapacitu plynovodu snížit o 40 procent. Prohlásil také, že údržba zařízení západním sankcím nepodléhá.

Ministr zároveň ujistil, že Německo teď nemá problémy s dodávkami plynu. Dodavatelům se podle něj zatím daří získávat plyn z jiných zdrojů, uvedla agentura DPA.

Plynovodem Nord Stream 1 se přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře, jde o hlavní trasu pro export ruského plynu do Evropské unie. Na dodávky plynu do České republiky by snížení přepravní kapacity plynovodu podle oslovených odborníků nemělo mít vliv.

Paralelně s plynovodem Nord Stream 1 vede i nově dokončený plynovod Nord Stream 2. Německo ale kvůli ruské invazi zprovoznění tohoto projektu zablokovalo.

Situace kolem dodávek ruského plynu se letos zkomplikovala v důsledku ruského útoku na Ukrajinu. Gazprom v květnu oznámil, že už nebude moci vyvážet plyn do Evropské unie potrubím Jamal přes Polsko. Zdůvodnil to ruskými sankcemi na firmu EuRoPol GAZ, která vlastní polskou část plynovodu Jamal. Ten vede z Ruska přes Bělorusko a Polsko do Německa.

