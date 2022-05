Německo a USA prohloubí klimatickou a energetickou spolupráci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ralf Broskvar / Shutterstock Podepsaná deklarace sleduje tři cíle, kterými jsou co nejrychleji zavádět opatření na ochranu klimatu, soustředit se na technologie pro zrychlení energetické transformace a podpora třetích zemí v ochraně klimatu a přechodu k čisté energii.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Německo se dohodlo se Spojenými státy na prohloubení spolupráce v ochraně klimatu a v přechodu na obnovitelné zdroje energie, společně chtějí také posilovat energetickou bezpečnost ostatních zemí. Příslušnou deklaraci dnes na okraj končícího dvoudenního jednání ministrů energetiky a ochrany klimatu skupiny velkých ekonomik G7 podepsali německý ministr hospodářství Robert Habeck a zmocněnec amerického prezidenta pro otázky klimatických změn John Kerry.

"Spojené státy a Německo prokázaly, že pokud se země rozhodnout investovat do ochrany klimatu mezi prvními a spustit energetickou transformaci, tak z toho těží hospodářsky, sociálně a bezpečnostně," prohlásil po podpisu Kerry. Uvedl, že je potřeba navýšit kapacitu obnovitelných zdrojů energie a že USA s Německem podpoří ostatní země, aby se k energetické transformaci přidaly a urychlily ji.

Habeck upozornil na to, že na přechod na čisté zdroje energie nezbývá mnoho času, neboť je to úkolem současné politické generace. Poukázal také na to, jak ruská invaze na Ukrajinu demonstruje rizika energetické závislosti na fosilních palivech.

Podepsaná deklarace sleduje tři cíle, kterými jsou co nejrychleji zavádět opatření na ochranu klimatu, soustředit se na technologie pro zrychlení energetické transformace a podpora třetích zemí v ochraně klimatu a přechodu k čisté energii.

Německo chce do roku 2030 získávat až 80 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů a do roku 2035 až sto procent, nyní tento podíl činí asi 40 procent. Nynější tempo výstavby čistých energetický zdrojů je ale v Německu pomalé, takže se zemi nedaří plnit emisní závazky. Habeck chce proto posílit zejména budování větrných parků, které vázne.

Německo loni vybudovalo 484 pevninských větrných elektráren s instalovaným výkonem 1925 megawattů, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst nově instalovaného výkonu o 35 procent. Na moři v loňském roce nevznikly žádné německé větrné elektrárny. Německo předpokládá, že každá spolková země uvolní pro zdroje energie z větru dvě procenta plochy.

reklama