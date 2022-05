Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Německo v odvetě za ruskou invazi podporuje možnost společného embarga EU na dovoz ropy z Ruska. V pořadu televize ARD to řekla ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Ministr hospodářství Robert Habeck před týdnem řekl, že Německo by se už teď dokázalo bez ruské ropy obejít. Naopak Maďarsko dnes zopakovalo, že jakékoliv unijní embargo na dovoz ropy a plynu z Ruska nepodporuje. Evropská komise (EK) hodlá předložit návrh na ukončení nákupů ruské ropy do konce roku, který však podle unijních činitelů může obsahovat výjimky pro Maďarsko či Slovensko.

"V Evropské unii podporujeme to, abychom se v šestém sankčním balíku EU společně rozhodli pro zastavení (dovozu ruské) ropy," řekla Baerbocková o možném zablokování dodávek ropy z Ruska. Zdůraznila, že přípravy na provoz bez ruské ropy jsou v plném proudu, a dodala, že odvolávání sankcí proti Moskvě bude myslitelné teprve po úplném stažení ruských vojáků z Ukrajiny.

Německý ministr hospodářství minulý týden v úterý prohlásil, že možné zastavení dodávek ropy z Ruska by už pro Německo nebylo katastrofou, neboť podíl této ropy na spotřebě suroviny v Německu se během několika týdnů podařilo snížit z 35 na 12 procent. Ministr ale upozornil, že odmítnout ruskou ropu by mohlo vést ke zdražování.

Na svém odmítavém postoji k embargu ale dál trvá Maďarsko. "Postoj Maďarska ohledně jakéhokoliv embarga na ropu a plyn se nezměnil: my to nepodporujeme," sdělil na dotaz agentury Reuters mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács.

Unijní státy budou tento týden projednávat návrh šestého souboru protiruských sankcí, jehož zásadní součástí je právě ropné embargo. Zveřejnit by jej šéfka komise Ursula von der Leyenová mohla již v úterý. Podle diplomatických zdrojů by návrh měl počítat s ukončením dovozu ruské ropy do konce roku. Jeden z unijních činitelů dnes novinářům sdělil, že navržený systém může obsahovat výjimky pro dvě země nejvíce závislé na ruské ropě, tedy Maďarsko a Slovensko. Sedmadvacítka musí sankce schválit jednomyslně a ústupky mají Budapešť a Bratislavu přesvědčit k podpoře nového balíku.

To, že unijní země nemají na embargo stejný názor, dnes na tiskové konferenci uznal i německý ministr hospodářství. "Ostatní státy se ještě nepřiblížily nezávislosti na ruské ropě jako Německo, to musíme respektovat," řekl ministr Habeck. Berlín tak podle něj nechce u spojenců v unii způsobit ekonomickou katastrofu. "Zda embargo bude, to nevím," řekl.

Habeck dodal, že embargo by mohlo vést ke globálnímu zvýšení cen ropy, ze kterého by v konečném důsledku mohl těžit ruský prezident Vladimir Putin. "Budeme o tom dnes hovořit," řekl Habeck k dnešnímu jednání unijních ministrů energetiky.

