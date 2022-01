Německo v klimatických cílech zaostává, ministr hospodářství chce vyšší tempo

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Německo v plnění klimatických cílů značně zaostává, do roku 2030 proto musí oproti současnému stavu ztrojnásobit roční tempo snižování škodlivých emisí. Na tiskové konferenci to prohlásil německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck. Řekl také, že v letošním roce koaliční vláda sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) představí dvojici souborů k podpoře ochrany klimatu a že bez zemního plynu se Německo v přechodu k čistým energetickým zdrojům neobejde.

"Dosavadní klimatická opatření jsou ve všech směrech nedostatečná," řekl Habeck, který je spolupředsedou strany Zelených. "Začínáme s dramatickým skluzem," poznamenal. Dodal přitom, že plány pro letošek a nadcházející rok zřejmě splněny nebudou. Zatímco Německo v posledních letech snižovalo emise v ročním průměru o 15 milionů tun, nyní ke splnění plánů musí do roku 2030 dosáhnout ročního snižování zhruba až o 40 tun. "Naše úsilí musíme ztrojnásobit," řekl.

Německo chce do roku 2030 vyrábět 80 procent energie z obnovitelných zdrojů. "Za posledních třicet let jsme se dostali na 42 procent," řekl Habeck. Tato hodnota si podle něj sice zaslouží uznání, ale tempo je třeba urychlit. "Nyní máme osm let, abychom se dostali na 80 procent," uvedl. "A to je obrovský úkol," doplnil.

Na otázku novinářů, zda se Německo v přechodu k čistým energetickým zdrojům obejde bez plynu, Habeck odpověděl, že plyn země potřebuje. "K transformaci energetiky potřebujeme plynové elektrárny. To je zcela jasné," řekl. Německo chce ale zároveň co nejvíce podporovat investice do čistých zdrojů.

Na dotaz k dočasnému zařazení energie vyráběné z jádra a zemního plynu mezi takzvané zelené investice v Evropské unii ministr odpověděl, že takové řešení nepodporuje. Prohlásil ale, že respektuje názory ostatních států. Na jádro jako přechodový zdroj sází mimo jiné Česká republika.

"V Evropě je tradicí, že se energetická politika jednotlivých států liší," řekl Habeck a dodal, že odlišné jsou i transformační plány zemí. Podle něj je nutné respektovat to, jakým způsobem se evropské země chtějí k čisté energetice dostat. "Pokud Švédové sází na vodní a atomové zdroje, tak je to jejich cesta. Stejně tak jako naší cestou jsou obnovitelné zdroje, přechodně plyn a pak, co nejrychleji to půjde, využití vodíku," uvedl.

Podle Habecka není cílem se vzájemně poučovat, ale to, aby všechny státy přispívaly ke snižování emisí oxidu uhličitého a ke konečnému vyloučení fosilních paliv z energetiky.

Habeck na tiskové konferenci hovořil také o tom, že přechod na bezuhlíkovou energetiku a hospodářství promění celou zemi a společnost. "Je to velký politický úkol, ale je to pro nás také veliká šance. Staneme se zemí inovací," řekl. Klimaticky neutrální, kdy emise skleníkových plynů budou v rovnováze s opatřeními na jejich neutralizaci, chce Německo být do roku 2045.

