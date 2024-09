Německý profesor doplaval po Labi z Česka do Severního moře. Šířil povědomí o znečištění mikroplasty

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Po 25 dnech doplaval v úterý německý profesor Andreas Fath po Labi z východočeských Smiřic do, kde řeka ústí do Severního moře. Ukončil tak projekt, jehož cílem bylo zvýšit povědomí o ochraně vody a o jejím zamoření mikroplasty, informovala německá veřejnoprávní stanice NDR.Profesor chemie z vysoké školy ve Furtwangenu zahájil svou pouť Labem v polovině srpna na 88. kilometru toku řeky ve Smiřicích na Královéhradecku. Před sebou měl tehdy 23 denních etap. Do Cuxhavenu v německé spolkové zemi Dolní Sasko mu zbývalo více než 1080 kilometrů. Dnes ho v přístavu u ústí Labe do Severního moře přivítala mimo jiné místní starostka Christine Babacéová.

V uplynulých více než třech týdnech Fath proplaval mimo jiné Ústím nad Labem, Drážďany, Magdeburkem či Hamburkem. V rámci projektu Pure Elbe organizoval také workshopy, semináře a další akce, kterými chtěl se svým týmem zvyšovat povědomí o ochraně přírody. Kromě toho sbíral vzorky vody z Labe, které chce podrobit analýze.

Fath už podobně plaval v Dunaji, v Rýnu či v řece Tennessee ve Spojených státech, aby veřejnost upozornil na potřebu chránit vodu.

