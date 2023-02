Německý průmysl, regiony a také vláda se k normě Euro 7 stavějí kriticky

Pavel Hanzl 15.2.2023 17:04

Nějaký zákal benzínu a nafty v roce 35 je sice nesmyslnný počin, ovšem nulového významu.

Ale tohle je dost nebezpečné a šikanózní a bylo by dobré se podívat, kdo to prosazuje. Někdo, kdo nenávidí Němce a snaží se poškodit ekonomiku EU, což ovšem směřuje do Kremlu. A všichni ví, že své prsty má všude a páté kolony jsou v Evropě velmi silné. Jinak si to vysvětit nedokážu, i když jsem silně proevropský.

