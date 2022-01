Německý Tübingen od ledna zavádí daň za obaly jídla a nápojů s sebou Zdroj | Depositphotos Od prvního ledna si tak zákazníci, kteří si kupují jídlo a nápoje s sebou, připlatí několik desítek centů. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Tübingen na jihozápadě Německa se na počátku pandemie nemoci covid-19 stal vzorem, protože jako první vsadil na pravidelné a bezplatné testování obyvatel. Město se díky tomu těšilo nízké míře nákazy a německá média se zájmem informovala o takzvané tübingenské cestě, která se později stala v Německu standardem. Město a jeho starostu Borise Palmera za Zelené nyní sleduje opět celá země, protože Tübingen se znovu vydává vlastní cestou - tentokrát v boji s odpady. Tübingen totiž jako první v Německu zavedlo od 1. ledna 2022 zvláštní daň na jednorázové obaly potravin a nápojů určených k okamžité spotřebě. Od prvního ledna si tak zákazníci, kteří si kupují jídlo a nápoje s sebou, připlatí několik desítek centů. Za přiložený příbor či napichovátko to bude 20 centů (pět korun) a za kelímek či tácek dalších 50 centů (zhruba 13 korun). Poplatky se sčítají, ale za jeden nákup může daň činit nejvýše 1,5 eura (38 korun). O zavedení daně za jednorázové obaly se v Tübingenu diskutuje dlouho. Palmer totiž opakovaně poukazoval na to, že koše ve městě jsou přeplněné kvůli obalům potravin rychlého občerstvení. Původně se počítalo s daní už v roce 2020, kvůli pandemii ale město radikální krok odložilo. Nyní už Palmer čekat déle nechce. "Rostoucí znečištění města odhozenými obaly z jídel a nápojů s sebou se stalo nevzhledným a ekologicky zatěžujícím problémem," vysvětluje město důvod daně s tím, že kvůli rostoucím nákladům na úklid chybí peníze na důležitější projekty. Daň by měla podpořit investice do opakovaně použitelných obalů. Na ně město přispívá. Podniky, které opakovaně použitelné nádobí pro jídlo s sebou koupí, mohou dostat bonus až 500 eur (12 600 korun) a dalších až 1000 eur (25 200 korun) na nákup myčky. Již nyní v Tübingenu funguje několik desítek restaurací či kaváren, kde je možné dostat jídlo do zálohovaných vratných nádob. Například do kelímků systému Recup si lze nápoj koupit ve více než třech desítkách tübingenských podniků. Jeden takový kelímek podle výrobce nahradí za dobu své životnosti zhruba tisícovku těch jednorázových. Koupit si jídlo do vratného obalu je možné i bez zálohy. Takové řešení nabízí společnost Vytal, která v Tübingenu služby rovněž poskytuje. Zákazník se ale musí zaregistrovat přes QR kód a nádobí do 14 dní vrátit. Claudia Patzwahlová, která v Tübingenu zavádění daně z obalů řídí, v rozhovoru s televizí SWR vysvětlila, že poplatkům budou podléhat především jednorázové předměty podávané k teplým jídlům a nápojům k okamžité spotřebě. "Kornouty na hranolky, ale také sáčky na pečivo, pokud v nich bude teplý pokrm. Tak zní definice," řekla. Pokud si někdo v Tübingenu 1. ledna koupí teplou pizzu, tak za její obal zaplatí poplatek. Pokud ale bude pizza studená a určena k pozdější spotřebě, daň se obalu netýká. Výjimkou ale bude, pokud i ke studenému jídlu prodavač přibalí třeba jednorázový příbor. "Když u studeného salátu bude vidlička, bude to podléhat dani, protože se vychází z toho, že takovéto jídlo je k okamžité spotřebě," dodala Patzwahlová. Ne všem se ale nápad města líbí. Na správní soud se kvůli tomu obrátila tübingenská pobočka McDonald's, podle níž je opatření nepřiměřené. Poukazuje především na to, že není možné, aby každé město zavádělo takto odlišná opatření. Kdy se soud bude případu věnovat, známo zatím není. Prozatím je tak v Tübingenu nutné od 1. ledna při nákupu třeba kávy do papírového kelímku počítat s poplatkem za jednorázový obal. reklama Aleš Zápotocký tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Studie: Mikroplasty vysoko v troposféře cestují na velké vzdálenosti Ve velké tichomořské odpadkové skvrně se daří mořským živočichům Na Seychelách se konala regata postavená z mořského odpadu

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.