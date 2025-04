Nespí se mi dobře, přiznal se muž z oblasti nádraží v Hustopečích n.Bečvou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Olomouckého kraje

Obavy ze znečištěného ovzduší, odpařování benzenu během teplého počasí, ale i z možné kontaminace půdy zazněly včera v Hustopečích nad Bečvou při informační schůzce k havárii cisteren s toxickým benzenem, která se odehrála nedaleko bydlišťě těchto lidí. Na setkání přišli nejen obyvatelé městyse, ale i zahrádkáři či zemědělci zastupující místní farmy. V sále kulturního domu naplněného zhruba 200 lidmi z obce i širokého okolí byly patrné emoce, a to navzdory ujišťování ze strany zástupců České inspekce životního prostředí (ČIŽP) či ministerstva životního prostředí. "Nespí se mi dobře," postěžoval si jeden z obyvatel ulice v těsné blízkosti nádraží.Obavy z kontaminované půdy projevil například Antonín Horník z rodinné farmy s 300 kusy dobytka. "Na konci května budeme sklízet první seče, máme hektarový pozemek zhruba 300 metrů od této havárie. Bude tato vojtěška poživatelná, abychom ji mohli sklidit, nebo ne? Další pozemky jsou asi dva kilometry vzdálené, je to 30 hektarů pastvin a luk," uvedl zemědělec. Žádal, aby z tohoto porostu byly přes senážemi odebrány vzorky. "Další nebezpečí je to, že zkrmíme dojnici a objeví se to v mléce. Tlačím za všechny zemědělce, aby tyto vzorky byly uskutečněny. Týká se to i zahrádek," řekl.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) bude vytyčen perimetr pro zkoumané území, a to i ve vztahu k zemědělcům. Majitelům půdy, která byla přímo zasažena kontaminací v bezprostředním místě havárie, přislíbil kompenzace. "Kdy bude půda pro zemědělce v nějakém stavu pro běžné hospodaření, nemůžu říct, bylo by to nezodpovědné. Budeme se snažit to kompenzovat - když to nepůjde od původce havárie, půjde to na náklady státu," uvedl Hladík.

Nespokojenost projevili i chataři z bezprostřední blízkosti zasaženého jezera. "Nesmíme se přibližovat k vodě - lidé vyjdou z chalupy a jsou u vody. Až bude vítr foukat na chaty, půjde to přímo na tuto oblast. Ceny chat spadly na nulu," zlobil se jeden z chatařů. Nelíbilo se jim také to, že přímo v této oblasti není umístěno měřicí zařízení; meteorologové koncentrace měří na druhé straně havárie, a to až v samotném městysi. Podle ředitele odboru kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu Jana Macouna byl uvolněn jeden měřící vůz a umístěný je v místě největší koncentrace obyvatel.

V kulturním sále zaplněném do posledního místa zazněly i obavy z odpařování benzenu ze zasažené půdy kvůli oteplování. Šéf ČIŽP Petr Bejček obyvatele ujistil, že nebezpečí v této souvislosti nehrozí. Hladík zopakoval, že nehrozí ani negativní dopad na zdraví obyvatel kvůli ovzduší.

Dotaz padl i na vyšetřování příčin havárie. "Je šest týdnů po nehodě, nepadlo ani slovo o příčině, dlouho se mlčí a vznikají nepěkné fámy," podotkl obyvatel městyse Josef Hýža. "Obyvatelé Hustopečí by si zasloužili informaci, jak vyšetřování probíhá," dodal.

Podle krajského policejního ředitele Tomáše Landsfelda byl kvůli vyšetřování přizván znalec z oboru dopravy se specializací na železniční nehody, policie vyslechla lidi z Dezy, kteří byli u seřazování vlaku, a prověřila také to, zda na kolejích neležely například nějaké předměty. "Vyšetřování probíhá, strojvedoucí bezprostředně po nehodě podali vysvětlení. Bylo základní, sami byli v šoku," uvedl krajský ředitel. Doplnil, že další důkladný výslech obou mužů , kteří byli v kabině lokomotivy, se odehraje za přítomnosti soudce v nejbližších dnech. Vyšetřování potrvá měsíce, doplnil Landsfeld. "Trvá to několik měsíců, než to vše proběhne. Buďte opatrní z hlediska možných dezinformací," řekl Karel Daňhelka který vyšetřuje průmyslové havárie.

