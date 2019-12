Nord Stream 2 může vyvolat ekologickou katastrofu celého Baltu. Jen jinak, než bychom čekali

Jan Šimůnek 18.12.2019 10:12

Bez NS II nebude Německo schopné provádět svou "ekologickou" politiku, protože větrníky a slunečníky dávají elektřinu jen když se zachce "větru, dešti", pardon, sluníčku, ale to funguje +- doplňkově k tomu dešti, a těmto fenoménům poroučet neumíme, byť tím komunisté v 50. letech přírodě vyhrožovali asi stejně, jako nyní ekologové.



Pokud se NS II nepodaří postavit, pak jde do kopru "uhlíková neutralita" Německa (a celé EU) - ne, že by jí byla škoda.

Odpovědět