Norská iniciativa chce postavit sochu utracenému mrožovi z fjordu u Osla

Soukromá norská občanská iniciativa chce postavit sochu mrožici Freyi, která byla o víkendu utracena poté, co se stala atrakcí pro davy zvědavců v Oselském fjordu. Podle úřadů to bylo nebezpečné pro lidi i pro samotného ploutvonožce. Podle iniciativy, která na postavení sochy vybírá peníze, však utracení zvířete symbolizuje ničení přírody, která se postavila do cesty lidem.

Samice mrože v posledních týdnech lákala lidi do své blízkosti navzdory varováním úřadů, že lidé by se k ní neměli přibližovat a fotografovat se s ní. "Zastřelení Freyi je silným negativním signálem, že my v Norsku, a zvláště v Oslu, nejsme schopni poskytnout životní prostor volně žijícím zvířatům," uvedla podle agentury AP občanská skupina, která spustila on-line výběr peněz.

"Tím, že postavíme sochu symbolu, jímž se Freya rychle stala, si budeme (a příští generace) vždy připomínat, že nemůžeme nebo bychom neměli vždy zabíjet a odstraňovat přírodu, když stojí 'v cestě'," uvedla iniciativa ve výzvě.

Za pár dní se podle AP vybralo 156 409 norských korun (přes 390 000 korun českých). Pokud se projekt nepodaří prosadit, mají být vybrané peníze věnovány místní pobočce Světového fondu na ochranu přírody (WWF).

Mroži žijí obvykle v arktické oblasti, ale 600 kilogramová Freya, která dostala jméno po nordické bohyni lásky a krásy, se stala letní atrakcí norské metropole, v jejíž vodách se vyskytovala od 17. července. Samice se proslavila vyhříváním na slunci, při kterém občas potopila kotvící čluny, na které se škrábala, a to podle norského rybolovného úřadu nebyl udržitelný stav.

