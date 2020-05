Nové video Extinction Rebellion se snaží vysvětlit klimatickou krizi a nalákat nové členy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Rebelie proti vyhynutí Led pod šibenicí. Jedna z protestních akcí české odnože hnutí Extinction Rebellion.

Česká odnož hnutí Extinction Rebellion se snaží nově natočeným videem vysvětlit klimatickou krizi v kostce. "Video vznikalo tři měsíce. Chtěl jsem vytvořit video, po jehož shlédnutí bude mít člověk chuť zachránit planetu," říká autor snímku Šimon Pešta.

Jaké je hlavní sdělení videa? "Jednak varování ´hoří nám dům, měli byste to vědět´ a pak je to také výzva, aby se k nám lidé přidali," říká Pešta.

On sám si klimatickou krizi připustil loni na podzim. "Chvíli jsem byl v šoku. A pak jsem jako nejefektivnější postup vyhodnotil právě přidat se k Extinction Rebellion. Proto teď k tomu vybízím i ostatní, ač je mi jasné, že to není cesta pro každého," říká Pešta.

Jak Pešta zmiňuje, zapojení do hnutí Extinction Rebellion nemusí být úplně pro každého, protože jedním z nástrojů, které hnutí používá, je občanská neposlušnost. Podle Pešty je to ale jedna z cest, jak dát vládnoucímu systému najevo, že člověk nesouhlasí s jeho pojetím hodnot. Je to jedna z možností, jak se státu postavit. "Dáváme tím najevo, že situace je natolik vážná, že se kvůli tomu necháme i zatknout. Mnozí z nás zaplatili vysoké pokuty či jim byly přiklepnuty veřejně prospěšné práce," popisuje Pešta.

Podle jeho slov počet lidí v Rebelii roste. "A až nás bude dost, stát nás nebude moci ignorovat a začne s námi vyjednávat. Lidé v Americe skrze občanskou neposlušnost potřeli systémový rasismus, ač byl proti Civil rights movement ohromný odpor. Silný odpor tu je i dnes proti klimatickým hnutím, věřím ale v to, že se nám nakonec uspět podaří," říká Pešta.

Nejbližší akce Rebelie proti vyhynutí se koná dnes odpoledne před ministerstvem financí, kde se bude protestovat proti záměru rozšiřování pražského letiště. Podle hnutí se nemají finanční prostředky utrácet za letiště, ale za rozčleňování velkých polí, budování tůní a odstraňování meliorací.

Co mají dělat lidé, kteří chtějí chránit přírodu, ale občanská neposlušnost už je pro ně neakceptovatelná? "Tomu naprosto rozumím, ještě před rokem by pro mě byla občanská neposlušnost taky neakceptovatelná," říká Pešta. Podle něho se každý může zúčastnit protestních akcí, aniž by se dopouštěl neposlušnosti. Konkrétně rebélii lze pomoci i jen svým časem a prací. "Teď třeba sháníme grafika, pomoc do IT týmu a překladatele," říká Pešta.

"A pokud chce někdo působit mimo rebelii, pak je myslím důležité, aby se za věc postavil. Mluvit otevřeně o klimatické krizi s rodinou, se svými kamarády u piva, se svými kolegy v práci," myslí si Pešta. "Když začnete klimatické změně přikládat důležitost, vnitřně i navenek, může to být pro lidi ve vašem okolí výraznějším signálem, než nekonečné sledování zpráv o strašlivém suchu a klimatické krizi."

"Skvělý krok k ochraně přírody je taky přidat se do projektu Živá voda Jiřího Malíka," doporučuje dále Pešta. Jiří Malík podle něho má reálný plán na to, jak přeměnit krajinu v ČR tak, aby zadržovala co nejvíce vody půjde. "Stát o jeho projekt nejeví valný zájem, já jsem ale přesvědčený o tom, že to je člověk, který má boj proti suchu domyšlený nejdál z celé ČR," říká Pešta.

Pro vstup do Rebelie můžete vyplnit online přihlášku, ozvat se lze také na Facebooku či na ahoj@extinctionrebellion.cz.

