Novela mysliveckého zákona podle jednoty povede ke sporům mezi lidmi na venkově

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Pixabay

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) nesouhlasí se snížením minimální výměry honiteb na 250 hektarů ze současných 500 hektarů. Odmítá také vydávání povolenek k lovu pro osoby, které v honitbě hospodaří na více než 30 hektarech, řekl předseda Jiří Janota. Připravovaná novela mysliveckého zákona podle něj povede ke sporům mezi lidmi na venkově. Plánované změny představil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Novela zákona má posílit práva vlastníků pozemků, které jsou součástí honitby. Za každých započatých 30 hektarů má být nárok na jednu povolenku. Janota míní, že to bude vytvářet samostatné honitby v existujících honitbách. Poukázal na to, že v ČR je zhruba 5700 honiteb.

"Nevidíme důvod, když bude nájemce plnit všechno, co mu ukládá zákon, proč by tam měl mít vlastník určité výměry pozemků nárok obdržet na každých započatých 30 hektarů povolenku," uvedl Janota. Za legitimní označil situaci, že vlastník do honitby vstoupí, pokud nebudou myslivci mít plán lovu.

Minimální výměr honiteb podle Janoty také nereflektuje potřeby zvěře a novela zákona vyřazuje z kontroly nad zvěří státní správu. Například v sousedním Rakousku státní správa rozděluje odlovy na menší honitby, což se v ČR dít nemá. To podle něj povede k vybíjení zvěře. Janota také uvedl, že jednota nesouhlasí s přesunem chráněných druhů zvěře pod zákon o ochraně přírody.

Výborný poznamenal, že celá debata kolem novely se hodně dotýkala minimálních výměr honiteb. Vyjadřovaly se k tomu i nevládní organizace. Nižší výměry požadovalo například ekologické Hnutí Duha nebo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL).

Podle Výborného šlo do začne míry o politické rozhodnutí. Výměr má pouze nepřímý vliv na regulaci zvěře tím, že má motivovat myslivce, aby hospodařili řádně, protože majitelé pozemků budou mít možnost vytvořit si vlastní honitby. Je to podle něj také naplnění programového prohlášení vlády, které slíbilo posilování vlastnických práv.

Janota podotkl, že novela zákona povede k zániku řady honiteb a vzniku nových, což zatíží státní správu. "Správní řízení jsou zdlouhavá a nákladná," doplnil.

reklama